José Eduardo Derbez vive incómodo momento con su padrastro Omar Fayad durante una entrevista (VIDEO)

"Qué le pasa a este tipo", expresó un usuario de YouTube. "Omar, si tomas no te metas en entrevistas, porque de verdad solo hizo el ridículo, super incómodo se veía José Eduardo", "con la famita que tiene el Fayad, no le queda hacer tipo de comentarios y haciéndose el chistoso según él", "que le pasaba a Omar, por qué se lo llevó así", "estaba drogado o qué" y otros más, son los comentarios en el video.

Omar Fayad , ex Senador del Congreso de la Unión, mencionó que se iba a llevar el maletín de su hijastro, para que no se fuera del lugar. Al final de cuentas, José Eduardo Derbez termina yéndose con el político, quien le dice algo al oído.

José Eduardo Derbez , de 30 años de edad y originario de la Ciudad de México, se mostró sorprendido por lo ocurrido, pues no comprendía la actitud de su padrastro .

Ayer viernes se llevó ante la prensa de espectáculos, la presentación de la telenovela "Corona de lágrimas 2" , bajo la producción de José Alberto "El Güero" Castro. A este evento no podía faltar la protagonista de la historia, la queridísima actriz Victoria Ruffo , conocida como "la queen de las telenovelas", quien estuvo acompañada por su hijo, el actor José Eduardo Derbez (fruto de la relación que tuvo con el comediante Eugenio Derbez), y por su esposo Omar Fayad, actual Gobernador del estado de Hidalgo, México .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.