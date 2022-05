¿José Eduardo tendrá problemas en Televisa por la pelea de su papá Eugenio Derbez y Emilio Azcárraga?

A través de Twitter, Eugenio Derbez y Emilio Azcárraga Jean se dedicaron una serie de mensajes que han dado mucho de qué hablar. El comediante y actor mexicano había manifestado en una entrevista con Javier Poza para su programa en Radio Fórmula, que aparentemente fue vetado de Televisa por pronunciarse en contra del proyecto del Tren Maya. Ante esto, el Presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, lo negó.

"Neta, Eugenio, antes de decir que estás vetado, 'preguuuntame, caon'. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. 'Óigame no, óigame no'. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, 'fue horribleee'", escribió Emilio Azcárraga Jean en Twitter, usando frases de algunos personajes del comediante.

Además, el hijo del fallecido empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo (fundador de Televisa), aseguró que la molestia de Eugenio Derbez hacia la televisora, se debe por los derechos de la serie "La Familia P. Luche".

Por su parte, el esposo de la cantante Alessandra Rosaldo le hizo saber que los reporteros de Televisa Espectáculos, no cubrieron el estreno de su más reciente película, "El Valet", en la CDMX. Asimismo, aseguró que de un último momento le cancelaron dos entrevistas y no han comentado nada sobre su asistencia a los Premios Óscar 2022, donde la película en la que actuó, "CODA", ganó el máximo galardón de la gala.

"Neta, Emilio Azcáraga, antes de decir que no estoy vetado, mejor tú 'preguuuntame' a mí, caon. Además, tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente? ¡Ya nos exhibiste! ¿Por qué no eres un directivo normal?".

Ante lo ocurrido, el joven actor José Eduardo Derbez reacción a los polémicos tweets entre su papá y Emilio Azcárraga Jean. En una entrevista con el periodista de espectáculos Eden Dorantes, mencionó que su progenitor no le ha contado bien como está dicha situación, y que solamente ellos saben la verdadera historia.

"Los dos contestaron muy bien, creo que estuvo padre, me gustó como contestaron los dos, cómo también lo hicieron muy entre broma y broma, no sé si sean diferencias o no, pero espero que todo esté en orden".

Con respecto a si estos roces de su padre Eugenio Derbez con Televisa, podrían afectar su carrera actoral, el también hijo de la protagonista de telenovelas Victoria Ruffo, manifestó:

"Todos tiramos para el mismo lado, entonces no es que te sientas mal, yo creo que cada quien tiene su carrera y tiene sus proyectos, el que seamos una familia no es que vayamos en grupo todo el tiempo".

Sobre los derechos de "La Familia P. Luche", el hermano de los también actores Aislinn y Vadhir Derbez, dijo no tener la menor idea de este tema, "la verdad nunca me he metido en cosas tan profundas con mi papá de quién tiene los derechos, quién no o si Televisa o no, son cosas que ellos saben y en el contrato dirá".