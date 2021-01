José Emilio García, hermano de Gael García, comparte la promesa que le hace a su papá

El actor y directo de teatro y televisión José Ángel García, falleció el pasado viernes 22 de enero de 2020 a los 71 años de edad. El papá del actor Gael García Bernal perdió la vida tras unas complicaciones en su salud, a consecuencia de la fibrosis pulmonar que padecía desde hace unos años. En sus redes sociales José Emilio García, hermano de Gael, ha compartido varios mensajes a manera de despedida de su padre.

En uno de sus post compartió la que era la fotografía favorita de su papá José Ángel García; se trata de una muy adorable imagen donde Gael García y José Emilio García se miran de manera muy tierna y amorosa, mientras ambos sonríen. En otra palabras, un amor puro entre hermanos.

"Aquí la foto favorita de mi papá, una foto en dónde están sus dos hijos, las personas qué mas ha querido mi padre en esta vida, le gustó tanto esta foto qué la tenia en su cartera todo el tiempo, luego del día del padre mi mamá y abuela, mandaron a hacer un cuadro de esa foto para él, y quedó fascinado", contó el joven DJ y productor.

Asimismo compartió la promesa que le hace a su papá, no sin antes agradecerle a la vida por haberlo tenido como padre:

No te preocupes papá, Gael y yo dejaremos en alto tu nombre y haremos que tu memoria prevalezca para toda la eternidad. Descansa en paz papá, algún día volveremos a estar juntos.

En otra publicación en sus redes sociales, compartió una cita del fallecido cantautor y activista británico John Lennon (uno de los fundadores de la banda de rock The Beatles), que dice lo siguiente: "el amor es una promesa, el amor es un recuerdo, una vez dado nunca olvidado, nunca dejes que desaparezca, cuenta tu edad por amigos, no por años. Cuenta tu vida con sonrisas, no lágrimas".

José Emilio García compartió que su progenitor le enseñó todo lo qué es, le enseñó a ser la persona que era hoy en día y aparte de ser su hijo, el mejor regalo que le dio fue el enseñarle el maravilloso mundo de la música, "sin ti no sabría qué es lo qué quiero hacer con esta vida qué tu me regalaste".

Soy José Emilio García, hijo de José Ángel García y quiero hacer sentir orgulloso a mi papá el resto de mi vida, ya le tocó a mi hermano Gael, Ahora me toca a mí.

Cabe recordar que el actor y productor cinematográfico Gael García Bernal (ganador del Globo de Oro en el 2016 por su actuación en la serie Mozart in the Jungle), es fruto del matrimonio que tuvo José Ángel García con la actriz Patricia Bernal originaria de Cosalá, estado de Sinaloa, México. Por su parte José Emilio, nació del segundo matrimonio que tuvo el fallecido actor con Karla Ríos.

En enero de 2019 se casó con la actriz Bella de la Vega, cuatro meses después habían dado a conocer que estaban esperando un bebé, sin embargo, poco después informaron que lo habían perdido.