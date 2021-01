José Emilio, hermano de Gael García, reacciona ante las fotos del cadáver de su papá

La actriz y modelo Bella de la Vega causó gran controversia en días recientes al publicar un par de fotografías en su cuenta de Facebook, donde mostraba el cadáver de su esposo José Ángel García, padre del actor y productor de cine Gael García Bernal. Asimismo dio de que hablar al manifestar que Gael había dejado morir a su padre.

Bella de la Vega aseguró que esas fotos que publicó, lo hizo siguiendo la última voluntad de José Ángel García, quien fuera productor del programa de Televisa "La rosa de Guadalupe". En un encuentro que tuvo con los medios de comunicación a las afueras de la funeraria donde eran velado su padre, el joven DJ y productor José Emilio García, reaccionó ante dichas imágenes que causaron mucha indignación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El hermano de Gael García mencionó "ya vi sus selfies y yo no estuve tanto de acuerdo con eso, no soy esta persona para decidir qué hacer y todo". Conociendo a su padre, asegura que no hubiera sido de su agrado.

José Emilio García comparó el comportamiento de Bella de la Vega con el de su mamá Karla Ríos (quien fue la segunda esposa del fallecido actor mexicano). "No sé cuánto tiempo estuvieron saliendo la señora de la Vega y mi papá, pero no creo que hayan sido más de dos años para ser comparado con los más de 20 años que estuvo con mi mamá, y mi mamá nunca fue así como lo que está haciendo ella, nunca se tomaría una selfie con el cadáver de mi papá".

Leer más: "Aplaudo de pie a mi padre", Gael García despide a José Ángel García con emotivo escrito

En su perfil de Facebook José Emilio García compartió un emotivo escrito en memoria de su padre José Ángel García, quien falleció viernes 22 de enero de 2021 a los 62 años de edad, a consecuencia de la fibrosis pulmonar que padeció por varios años.

Me enseñaste todo lo qué se, me enseñaste a ser quien soy hoy en día, aparte de ser tu hijo el mejor regalo que me diste fue el enseñarme el maravilloso mundo de la música, sin ti no sabría qué es lo qué quiero hacer con esta vida qué tu me regalaste, y como dijo alguna vez el general Iroh: '¿Es tu destino o el destino al que alguien más quiso obligarte? Es hora de que mires en tu interior y empieces a hacerte estas dos grandes preguntas: ¿Quién eres? y ¿Qué es lo que tú quieres?'

Soy José Emilio García, hijo de José Ángel García y quiero hacer sentir orgulloso a mi papá el resto de mi vida, ya le tocó a mi hermano Gael, ahora me toca a mí.

Y como dijo nuevamente el General Iroh: 'nunca debes rendirte a la desesperación, si te permites ir por ese camino, te rendirás a tus instintos más bajos. En tiempos oscuros, la esperanza es algo que te das a ti mismo, ese es el significado de la verdadera fuerza interior. Descansa en paz papá, algún día volveremos a estar juntos.

Con respecto a las fotografías que compartió en Facebook y posteriormente eliminó ante las críticas que recibió, Bella de la Vega pidió disculpas y aseguró que lo hizo en un momento de "shock de amor y de emoción porque todas las emociones se juntan en el cuerpo y en la mente, ya no lo voy a volver a ver, ya no va a estar conmigo, ya no voy a tocar sus dedos, su pelo, entonces sientes como una desesperación y eso fue lo que me pasó en este momento".

Leer más: ¿Bella de la Vega culpa al actor Gael García de la muerte de su papá José Ángel García?

La también bailarina de ballet clásico, insistió ante la prensa de espectáculos a las afueras de la funeraria en la Ciudad de México, que solamente hizo lo que su esposo le pidió: "me dijo: 'haces esto, te tomas una foto y la subes a Facebook, conmigo y tú y yo juntos, va a ser nuestra última foto juntos'".