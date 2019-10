José Joel a su media hermana Sarita: tú mataste a mi papá

Gustavo Adolfo Infante narró en su canal de YouTube la supuesta reacción que tuvo José Joel cuando su media hermana Sarita Sosa, le habló para informarle que su padre había fallecido. El periodista de espectáculos resaltó que Sarita mantuvo "oculto" a José José por año y medio y en los últimos momentos del cantante, cuando su estado de salud era crítico, no fue para hablarle a sus hermanos para que se despidieran de su padre.

José Joel y Marysol Sosa no tuvieron noticias de su padre durante un año y medio, luego de que Sarita se llevara a José José a Miami, Florida sin consultarlo con sus hermanos; la única noticia que recibieron durante todo este tiempo, fue que su progenitor había fallecido.

Gustavo Adolfo Infante comentó: "José Joel se enoja y le dice: 'tú mataste a mi papá’, le cuelga el teléfono", esto luego de la llamada de Sarita para decirle que "El Príncipe de la Canción" había muerto.

"Ya no se pudieron despedir por qué la pin...escuincla no se los permitió por sus pistolas, no quiso, escondió a José José de su familia, de sus hermanos, de sus hijos, de sus fans, de absolutamente todo el mundo", manifestó el periodista.

De igual manera mencionó que ese unión que mostraron en redes sociales, es falsa. José Joel y Marysol Sosa lo hicieron, según sus palabras, en acto desesperado por poder ver el cuerpo de su padre.

A su regreso a México para cumplir con un compromiso laboral, José Joel habló con los medios de comunicación que lo esperaban en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde aseguró que llegaron a una tregua.

Ya logramos reunirnos con la otra parte de la familia y logramos hacer una tregua que nos permite estar unidos ahorita para lograr el entierro y homenaje digno que merece mi padre.

"Logré el cometido, que era dar con el cuerpo de mi papi y traerlo a México...lo importante es que dimos con el cuerpo, que pudimos verlo, ahí está, estuve un momento con él”.