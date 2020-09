José Joel habla sobre lo que llevó a José José a la muerte; "No fue cáncer", aclara

México.- A un año del fallecimiento de José José, el Príncipe de la Canción, las diferencias entre José Joel, Marysol y Sarita Sosa continúan y durante una entrevista este lunes con el programa Venga la Alegría detalló el proceso legal que tanto él como su hermana entablaron contra la joven.

Según en palabras del también cantante, todavía hay asuntos por resolver e indica que por algún motivo no pudieron llegar hasta el cuerpo, al cual no se le pudo realizar una autopsia, pues insistieron Sarita y Sara en incinerarlo, pero ellos tampoco pudieron estar presentes en ese momento debido al escándalo mediático que se generó a causa de la hija menor de cantante.

Hay muchas cosas que se tienen que resolver, se sabe… se dice… que hay un miedo, que algo hicieron, que algo pasó, por qué no pudimos llegar al cuerpo, por qué no se pudo hacer una autopsia, por qué insistieron en incinerarlo y no pudimos estar en la cremación, algo paso…", comentó José Joel en entrevista para el programa Venga la Alegría.