José Joel llega a la funeraria y el cuerpo de José José no estaba

Marysol Sosa y José Joel viajaron de la Ciudad de México hasta Miami, Florida para darle el último adiós a su papá José José, quien falleció la mañana de ayer sabádo en un hospital de la ciudad de Homestead, al sur de Florida, víctima del cáncer de páncreas. Los hijos del fallecido cantante llegaron a la funeraria donde les habían dicho sería velado el intérprete, sin embargo, al llegar les dijeron que el cuerpo de su padre no estaba ahí.

Antes de que ingresar a la funeraria José Joel tuvo una charla con los medios de comunicación que se encuentran dando cobertura al funeral del cantante. "Estamos en la misma situación todos, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué es lo que nos van a decir”, comentó el hijo del cantante ante los medios de comunicación.

José Joel contó que a través de contactos obtuvieron la información de que su padre estaba siendo velado en esa funeraria, ya que su hermana Sarita Sosa no les ha informado de nada, solo cuando les dio la noticia de la muerte de su padre.

No entiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, que quede muy claro que no estamos peleando ni el dinero ni la herencia, no nos interesa.