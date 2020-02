José Joel manda advertencia al falso hijo de su padre José José

Un cantante colombiano de nombre Brian Fanier Álvarez Rojas, cuyo nombre artístico es Manuel José, se promociona asegurando ser hijo del intérprete mexicano José José, algo que no ha sido del agrado de José Joel y Marysol Sosa. "Hace aproximadamente un año entablé una denuncia penal por usurpación de identidad, porque no entiende que él no tiene nada que ver con nosotros y lo que está haciendo es detestable, deplorable y horrible", comentó el primogénito del fallecido "Príncipe de la Canción" en una entrevista con TVyNovelas.

José Joel señaló que este joven (su supuesto medio hermano) ya no se anuncia abiertamente como el hijo de José José, pero empresarialmente todas la notas y comunicados que mandan para vender su show es como "hijo legítimo de José José" " el hijo no reconocido".

El también hijo de Anel Noreña señaló que la demanda contra Manuel José sigue en pie y ya fue citado a comparecer ante las autoridades correspondientes, "el señor puede hacer lo que sea ya fue citado y, obviamente, de no aparecerse a comparecer la denuncia se convertirá en una demanda penal".

El muchachito ya sabrá hasta dónde quiere llegar con esta mentira, nosotros actuaremos conforme a la ley, que le quede muy claro que no puede seguir usurpando identidades que no le corresponden.

"Que no se puede seguir vendiendo como alguien que no es y seguir diciendo que es el hijo de José José, engañando al público".

Hace unos días el cantante colombiano hizo unas declaraciones sobre José Joel y Marysol Sosa, que solo causaron empeorar aún más esta situación, "el muchacho ha dicho que nosotros somos quienes no somos hijos de José José, que por eso, si nos hacemos la prueba de ADN va a salir negativa, que él sí es su hijo y nosotros no, tiene un problema psicológico y nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias para decirle 'no, entiende niño que no'".