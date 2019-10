José Joel reacciona a la decisión de Sarita de cremar a José José

Miami, Florida.- José Joel aseguró que los acuerdos que se había tomado en el Consulado de México entre sus hermanas Marysol, Sarita Sosa y él, se han roto. El hijo mayor del fallecido cantante José José conversó está mañana con María Antonieta Collins en el porgrama Despierta América de Univisión, donde mandó un desesperado mensaje a su media hermana Sarita, esperando que respete los acuerdos que se tomaron y el cuerpo de su padre no sea incinerado, para llevarlo a la brevedad posible a su tierra mexicana.

La periodista María Antonieta Collins entrevistó en exclusiva ayer domingo a Sarita Sosa, quien le confirmó que "El Príncipe de la Canción" sería incinerado. La mitad de las cenizas se quedarían en Miami y la otra mitad sería enviada a México. José Joel reaccionó a estas declaraciones de su media hermana: "si bien no es nada legal, es un acuerdo de caballeros, habíamos acordado esa noche (cuando se reunieron en el Consulado de México) que el cuerpo entero de mi papá llegaba a México y que el cuerpo entero de mi papá, se enterraba en México".

José Joel contó que posteriormente en la funeraria, Sara Salazar y Sarita Sosa empezaron a cambiar los acuerdos a los que habían llegado, volviéndose a complicar toda la situación.

Está consciente que Sara Salazar (viuda de José José) es la única legalmente autorizada para decidir sobre qué pasará con el cuerpo del intérprete mexicano, simplemente por el hecho de ser la esposa legal de José Rómulo Sosa Ortíz.

Sara Salazar, viuda de José José a su salida de la funeraria Dignity Memorial-Caballero Rivero Westchester. Foto: Gastón de Cárdenas / AP

El también cantante envió un mensaje a su media hermana Sarita y a Sara Salazar: "estamos ya en el punto cero, estamos ya en el umbral final, ya no hay para dónde hacernos, ya es una situación donde ustedes tienen que entender la grandeza de José José. Nos lo secuestraron año y medio y nos damos cuenta que no sirvió absolutamente de nada porque no tienen nada listo ni preparado, no saben que sigue".

Ahorita no puede ser posible que ya muerto mi padre, lo sigan teniendo secuestrado.

"No entendemos qué quieren, no entendemos que necesitan por que no hay comunicación, porque no hay manera de que tú Sarita, mi hermana, nos digas absolutamente nada.

José Joel pidió a Sara mamá y a Sara hija que entraran en razón, pues aún había tiempo de hacer bien las cosas.

Ayer domingo, luego del homaneja a "El Príncipe de la Canción" en el Miami-Dade County Auditorium, Sarita dijo a María Antonieta Collins en exclusiva para Unvisión:

Mi papá, originalmente, lo que quería era cremarse y que una mitad de su corazón estuviera en México y una mitad en Miami.

"La mitad (de sus restos) que estuviera en México represente donde él nació, donde él creció, donde México lo vio florecer y la otra mitad en Miami, la ciudad que lo aceptó, que lo ayudó a renacer, a salir de las adicciones, (donde) conoció a mi mamá".

La cremación se llevaría a cabo la mañana de este lunes, sin embargo, los abogados de José Joel y Marysol Sosa lograron interponer una “medida precautoria de no incineración”. El hijo mayor de José José confirmó que la incineración se pospuso por 48 horas, ya que se solicitó una autopsia al cuerpo de "El Príncipe de la Canción". En estas 48 horas además, esperan convencer a Sara Salar y Sarita Sosa de regresar el cuerpo del cantante a México.