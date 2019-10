José Joel y su clara advertencia a supuesto hijo de José José

José Joel dio a conocer que demandó a un cantante colombiano que asegura ser hijo del fallecido José José, señalando que esta persona de nombre Brian Fanier Álvarez Rojas (cuyo nombre artístico es Manuel José) se está aprovechando de la muerte de "El Príncipe de la Canción". Este supuesto hijo del intérprete salió a la luz pública en 2011 e incluso el mismo José Rómulo Sosa Ortíz se sometió a una prueba de ADN para comprobar su paternidad, sin embargo, el resultado fue negativo.

En una charla con el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, José Joel comentó: “ya hay una demanda que lo anda persiguiendo y lo va a alcanzar, de buena ley se lo he dicho y si no es de buena ley, pues de mala ley. Deja de estarte vendiendo como algo que no eres".

Cabe señalar que en varias ocasiones Manuel José ha insistido en ser hijo de José José.

Este muchachito insiste, insiste e insiste, entonces si no es por las buenas, muchachito Brian, va ser por las malas.

"Qué pena que tengamos que llegar a esto. Entre lágrimas, hace seis o siete años me dijo (mi papá): 'oye, fui a Colombia a un programa de imitadores y resulta que un muchachito dice que es mi hijo'. Llorando mi papá dijo: 'no sé, no me acuerdo porque era cuando estaba tocando fondo'".

José Joel reconoció que Manuel José canta muy bien y mencionó que puede seguir imitando a su padre, pero no presentarse como hijo de "El Príncipe de la Canción".

Canta muy bonito, porque canta muy bonito. Lo imita muy bien, porque lo imita muy bien, pero no eres su hijo Brian, entiende, no eres su hijo, para allá, sigue tu camino, sigue trabajando.

"José José es de todos, todo mundo lo puede cantar, todo mundo lo puede emular, todo mundo lo puede imitar".

En 2011 José José dijo en rueda de prensa que Manuel José le escribió correos electrónicos como fan, hasta que un día le reveló que era su hijo, asegurando que su nacimiento era resultado de un romance que tuvo con una fan colombiana. Al realizarse una prueba de ADN, esta salió negativa y ante la insistencia del joven de que los resultados habían sido manipulados, José Rómulo Sosa Ortíz decidió distanciarse.