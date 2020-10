José José, "El Príncipe de la Canción", parte de la banda sonora de nuestras vidas

Fue muy difícil decirle adiós a José José, el inmortal "Príncipe de la Canción" que nos enseñó que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Con el fallecimiento de José Rómulo Sosa Ortíz el mundo perdió a una de las más conmovedoras voces que han existido. La mayoría de sus canciones son parte de la banda sonora de millones de personas. “Ya me estaba convirtiendo a través de todos estos discos en mi propio biógrafo, el poder contar a través de las canciones lo que me estaba sucediendo en mi vida personal”, contó José José en una íntima charla que llevó a cabo años atrás, la cual Sony Music México compartió con Debate.

A lo largo de más de 55 años de trayectoria, José José entregó canciones que han acompañado la historia de millones de personas que hoy, en la era digital, siguen disfrutando de sus clásicos. Es así que, a un año de su lamentable muerte y como tributo a una obra inolvidable, se comparte el último proyecto musical que el "Príncipe de la Canción" conoció, un álbum que fue titulado "José por siempre José".

Esta producción iniciada en vida de José José, es trabajo del productor Armando Ávila, quien, junto a un gran equipo que incluyó como director ejecutivo a su hermano, Emilio Ávila, se dio a la tarea de combinar los inolvidables clásicos del intérprete con lo más actual de la tecnología. Para ello, el también ingeniero de audio se dio a la tarea de regrabar la música de los temas reconstruyendo las partituras originales y buscando los instrumentos originales. Esto para contar con un audio que, respetando los arreglos y sonidos de las primeras grabaciones, permitiera sumar directamente de los másters la voz de José José.

José José falleció el 28 de septiembre de 2019. Foto: cortesía Sony Music México

El álbum "José por siempre José" es la historia de vida de uno de los más grandes cantantes que México ha dado al mundo. Una buena selección que incluye 16 canciones escritas por Manuel Alejandro, Rafael Pérez Botija, Napoleón, Alberto Aguilera Valadez, Roberto Cantoral, Dino Ramos, Adán Torres, entre otros que vivirán por siempre en la voz de José José.

Armando Ávila y su gran reto en el álbum "José por siempre José"

Una de estas canciones es La nave del olvido. El productor Armando Ávila comentó en la entrevista proporcionada a Debate por Sony Music, que el reto para la versión revisitada de esta canción, era lograr la atmósfera de una orquesta de los años 60 como se grabó originalmente: "conservando obviamente el arreglo original y ahí estaba el truco difícil, traté de utilizar los instrumentos de la época, la guitarra con vibrato, lograr conseguir esa atmósfera fue el truco y lo logramos, creo que lo logré, sobre todo por el amor que le tengo a la canción y al arreglo, es una de mis favoritas".

Otro de los temas en el álbum "José por siempre José" con las versiones revisitadas de varios temas icónicos de José José, es "Payaso". Armando Ávila contó: "en esta canción siento que el maestro Pérez Botija estaba en su madurez musical impresionante como productor y arreglista. José José está cantando con un rollo muy soft, muy suave en los versos, en esta siento que él empezaba a padecer de su voz, pero oyes las ganas de: 'yo voy a seguir cantando', en su voz yo lo noto porque no está desbocando como lo hacía antes, pero aun así está entregando una interpretación tan bonita y tan especial, para mí fue muy padre porque Sony Music me entregó el máster del multitrack, canal por canal y fue como hacer una autopsia, subir nada más la cuerda y subir nada más los teclados y poder oír como el maestro Pérez Botija fue armando el rompecabezas, para mí a nivel musical es una escuela que no puedo pagar con nada, fue impresionante".

Y sobre la versión revisitada de "El triste", el productor musical mencionó: "'El triste' era una gran responsabilidad por muchos factores, para mí era importante conservar la melodía y el arreglo original del maestro Chucho Ferrer, le dediqué mucho tiempo a sacarlo, inclusive cuando la terminé se la mandé a mi compadre José Cantoral, quien es un gran músico y creció con esta canción y me dio su aprobación; para mí es muy emocionante, este arreglo tenía que tener ese rollo de festival, que hace que te pares a aplaudirle al final y creo que lo logramos".

Recuerdos y vivencias en voz de José José

En los audios compartidos a Debate, sobre aquella charla con el "Príncipe de la Canción" (y que al escucharlos en verdad se podía sentir estar hablando el cantante frente a frente), José José menciona que cada una de estas canciones que forman parte de una gran leyenda musical, llegaron en el momento indicado:

Otra de las supersorpresas que uno tiene como intérprete, porque yo siempre he dependido del talento de los compositores para poder salir adelante, es el hecho de que llegan las canciones cuando uno menos se los espera.

Asimismo, José José recordó cuando comenzó a disfrutar de las mieles del éxito. Por allá en 1970, luego de grabar su segundo álbum, empezó a viajar por toda la República Mexicana "y empiezo a enfrentar una angustia natural de todo aquel que empieza a saborear las mieles de lo que es estar constantemente sonando en la radio, de lo que es estar en primer lugar de ventas y de popularidad, '¿qué sigue?, ¿qué voy hacer después de estas maravillosas canciones que estoy teniendo ahora?, ¿qué es lo que sigue en mi carrera discográfica para poder apuntalar lo que se ha logrado hasta ahora?'".

Sin duda alguna una de las canciones más monumentales e icónicas de inmortal "Príncipe de la Canción", es "El amar y el querer" del compositor español Manuel Alejandro. Aunque el álbum "José por siempre José" no incluye la versión revisitada de este tema, el cantante siempre tuvo un incondicional afecto por esta.

Hay una canción que empieza a sonar sola desde provincia y se convierte en un éxito que en Puerto Rico, por ejemplo, duró seis meses en primer lugar, porque la temática es verdaderamente fuera de serie, creo que es la primera canción que grabo yo sin hablarle definitivamente a las parejas, hablar de ella o hablar de él, habla de una cosa que es una escuela impresionante para toda la humanidad.