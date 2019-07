José José ha comenzado un nuevo tratamiento para su enfermedad

José José piensa no volver pronto a México pues ha comenzado un nuevo tratamiento para su salud, todo esto se lo dijo el cantante a su amigo Manuel Adrián por télefono.

El mes pasado Manuel Adrián, cantante de boleros y amigo de "El príncipe de la canción" recibió una llamada del mismo mientras estaba en el escenario y frente a su público, el momento quedó grabado por los espectadores que posteriormente lo subieron a sus redes sociales.

Hay mucha gente que se encuentra en contra del amigo de José José, diciendo que éste se está colgando de la fama de un enfermo.

"Esto se tomó como que fue una farsa, algo que se provocó. Yo estaba trabajando en Casa regia en la tarde, yo estaba cantando", comentó Manuel en una entrevista.

"Él no sabía que yo estaba trabajando, yo no sabía que él me iba a hablar ni tampoco preví que mi RP iba a grabar la llamada", informó.

En la famosa llamada, el cantante le explica a su amigo que por lo pronto no regresará a México, Manuel Adrián le pregunta entre otras cosas como está, a lo que el cantante de "El Triste" le contesta que está bien, que estaba en un nuevo tratamiento.

Manuel Adrián comentó que su amistad con José José empezó desde los años 70, que cada dos o tres meses puede hablar con él, pero no muy seguido, informó.