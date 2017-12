José José hospitalizado grave por recaída

México.- Este dìa en diversos medios nacionales se da a conocer que el famoso cantante mexicano José José, habría sufrido una recaída el cual requirió ser internado en el hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte.

Se sabe que el mes pasado, el cantante tomó el toro por los cuernos y decidió operarse del tumor en el páncreas que le fue diagnosticado en marzo de este año, pese a que sólo vino a México a realizarse los estudios rutinarios para saber cómo se encontraba de salud.

El portal de noticias e-consulta, menciona que lo que llevo a ser internado seria una grave infección interna que acompañada con la diabetes que padece desde hace varios años, se le estaría vigilando con màs atención.

No se ha hecho un anuncio formal por parte de quien lo represente.

La revista Quién se dio a la tarea de contactar un familiar, siendo Marysol Sosa hija del cantante quien respondió y declaro su estado.

“Le están dando medicamentos para levantar su sistema inmunológico porque, como sabes, en esta época de frío, las personas que han padecido una enfermedad como la de él, los cambios de temperatura les pueden afectar más que a la gente que no está enferma”.

Dijo también que estas recaídas son comunes por el clima y hay que atenderlas a tiempo, “esperamos tener a papá en Nochebuena y Navidad”, hoy le están reforzando su sistema inmunológico.

Se espera que el el trascurso de las horas se anuncie su mejoría. Asì mismo se sabe yà del proyecto que se cocina y se empezò a grabar sobre la vida del intérprete de “Almohada”, pues para José José es muy importante enviar un mensaje acerca de los daños que pueden provocar las drogas y el alcohol.

“Las cosas han cambiado mucho y me preocupa. En mis tiempos no sabíamos que esto era mortal. Ahora lo saben y lo siguen haciendo por experimentar”, dijo el cantante en una entrevista para la agencia Efe.

Este el comunicado que dio a sus seguidores ante la enfermedad que presentó.

El cantante mexicano José José, recientemente recuperado de un cáncer de páncreas, asegura que decidió contar su vida sin tapujos en una serie de televisión biográfica para educar sobre el devastador efecto del consumo de alcohol que causó la muerte de su padre y su primer representante.

En entrevista, el llamado "príncipe de la canción" dice que la principal razón para abrirse a los guionistas de la serie fue la posibilidad de mostrar "todas las vivencias" de su vida para así "prevenir a los jóvenes sobre los efectos del alcohol y las drogas".

La serie, que aún no tiene fecha de estreno, ha sido producida en México por la cadena Telemundo bajo su directa supervisión.

"Han sido fieles a mis historias", asegura el cantante, que reconoce que ha sido un trago agridulce, pues su "vida, como la de todos, no ha sido un camino de rosas".

Pero dice que si algún joven aprende la lección y se aleja del alcohol y las drogas da por bueno el dolor que le han causado algunos recuerdos.

Su mejor recuerdo, "el nacimiento de sus hijos". El peor no fue el ser diagnosticado este año de cáncer ni las traiciones que dice haber sufrido durante su carrera, sino la muerte de su primer representante, Raúl Ortiz.

"No sabíamos que estaba enfermo de alcoholismo. No había alcohólicos anónimos", indicó el artista, de 69 años. "¿Mi padre se hubiera salvado? Yo me salvé porque conocí alcohólicos anónimos, pero yo lo obligué (a Ortiz) a volver a beber para que celebrara conmigo".