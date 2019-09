José José no pudo conocer a su nieta Elena, hija de Marysol Sosa

Marysol Sosa dio a luz a su primogénita el 30 de septiembre de 2018, fruto de su matrimonio con el periodista Xavier Orozco. La bebé fue nombrada Elena. Marysol anhelaba con todo el corazón que su padre conociera a su nieta, sin embargo, "El Príncipe de la Canción" no llegó a conocerla.

Cuando Marysol Sosa tuvo a Elena, su padre José José tenía unos meses viviendo en Miami, Florida, ciudad a donde su media hermana Sarita Sosa se lo llevó para continuar con su tratamiento contra el cáncer de páncreas; cabe recordar que en varias ocasiones Marysol Sosa y su hermano José Joel, han manifestado que su padre fue llevado en contra de su voluntad, asimismo que Sarita lo mantuvo incomunicado todo este tiempo.

Aunque Marysol Sosa buscó de muchas maneras poder comunicarse con su padre o poder visitarlo, no tuvo respuesta alguna. "Te amo y te extraño, me has hecho mucha falta, me muero de ganas de poderte ver y de presentarte a tu nieta”, comentó anteriormente en una entrevista en el programa Un Nuevo Día.

Desde su nacimiento había estado publicando en sus redes sociales fotos de su hija Elena, con la esperanza que de José José pudiera conocerla aunque fuera por fotografías.

En marzo pasado, en el desparecido programa INtrusos, Marysol Sosa manifestó: “no, todavía no la conoce, yo espero al día de hoy que ya la haya visto, ese es el anhelo más grande. Dile ‘abuelo, abuelo te esperamos, de verdad desde el fondo de nuestro corazón te deseamos lo mejor, queremos saber muy pronto de ti'".

Marysol Sosa es hija también de Anel Noreña, quien fuera la segunda esposa del cantante.

Elena ha cumplido este lunes su primer añito de vida; Marysol no pudo estar con su bebé en este día tan especial, ya que se encuentra en Miami junto con su hermano José Joel, buscando el cuerpo de su padre. "Es el cumpleaños de mi hija, mi hija hoy cumple un año, pero exactamente (estamos buscando a mi papá), estamos haciendo lo correcto", expresó ante los medios de comunicación.