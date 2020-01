José José quería separarse de Sara Salazar, asegura Marysol Sosa

Marysol Sosa contó a varios medios de comunicación que su fallecido padre José José le confesó sus intensiones de separarse de su esposa Sara Salazar. "Lo supe por parte de él en un momento dado, siendo la hija que yo fui, respetando siempre todo, no ahondé más en el tema, pero eso sí lo supe de boca de mi papá".

La cantante mencionó que en ese entonces optó por escuchar a su papá y mantenerse al margen de la situación, "no me metí más a fondo yo, sino que le dije 'papi, pues tu corazón mientras tenga paz, adelante'".

La prensa de espectáculos que asistió a la presentación del nuevo show musical de Marysol Sosa en la Ciudad de México, le preguntó sobre si ya había perdonado a su media hermana Sarita Sosa, por todo lo que hizo antesy después de la muerte de su padre. "No he llegado a una línea de te perdono o no te perdono, porque como al día de hoy me faltan muchas respuestas...".

Dejen que pase lo que tenga que pasar y ahí nos vamos informando.

Asimismo señaló que el proceso legal que ha emprendido en contra Sarita Sosa sigue en pie.

Anteriormente en sus redes sociales, Marysol Sosa compartió este mensaje en memoria de su padre, el eterno Príncipe de la canción.

"Hace tres meses cambiaste de domicilio mi papá, te recibió el Señor en sus aposentos y confiados estamos en tu descanso eterno, el regreso a tu país con tus cenizas fue único e inolvidable para siempre, gracias a Dios por tu existir, por tu paso por esta tierra y personalmente por haber sido mi papá bear. Gracias por dejar este planeta dándome la certeza de que hay un Dios que todo lo ve, y así como termina una historia, comienza otra. Hoy con vida nueva en mi vientre te recuerdo con mucho amor y agradezco a mi Señor Jesús mi diario vivir. ¡Te amo para siempre!".