José José también lloraba con sus canciones en borracheras

Un sin fin de videos han inundado Internet desde el fallecimiento de José José el pasado 28 de septiembre, entre ellos se encuentra una peculiar entrevista donde el cantante confesó haber llorado con sus canciones en borracheras con sus amigos

Fue durante una entrevista con Yolanda Andrade y Montserrat Olivier para su programa 'Mojoe' donde el "Príncipe de la Canción" reveló que incluso él tomaba con sus propias canciones.

Todo se reveló cunado Yolanda le confesó al cantante que en su etapa de borracheras, las canciones de José José estuvieron presentes y él mismo detalló que hasta él lloraba con sus temas mientras bebía.

Un día me dice una señora en la calle: "'Ay como he llorado con su música José José' y yo le dije: 'Nombre, yo he llorado más que usted señora'", comentó entre risas el fallecido cantante.

Y es que el cantante cuenta con una discografía llena de éxitos, tanto románticos como tristes, temas que alrededor del mundo han hecho llorar a más de uno cuando el desamor toca sus puertas y deciden embriagar su dolor.

Sencillos como 'El triste, 'Almohada', 'La nave del olvido', son algunos de los inolvidables temas que ponen a llorar durante una borrachera a todos aquellos que han sufrido de un corazón roto.