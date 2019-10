José José y Sol Ibarguen, en fotos nuevas que publica ella

Sol Ibarguen da a conocer nuevas fotos al lado del cantante José José, quien falleció a finales de septiembre pasado en Estados Unidos y también quien supuestamente fue amante de ella. En días pasados ella contó que tuvo una relación extramarital con El Prícipe de la canción.

Sol Ibaguen publica en Instagram varias fotografías en las que aparece al lado de José José, cuando supuestamente eran amantes, ya que en el tiempo que ambos tendrían una relación sentimental, él se encontraba casado con Anel Noreña.

En una de las imágenes puede verse que Sol y José José, siendo muy jóvenes, posan juntos y besándose en la boca.

Junto con las imágenes inéditas que Sol publicó en su cuenta de Instagram, cita que cuando "andaba" con José José, no estaba enterada de que él estuviera casado con Anel.

Yo no sabía que estaba casado. Tanto artista que hace chingader* y media y hasta les aplauden. Pero como no lo soy, me juzgan. Pura vieja ardida. ¡Ya quisieran! Si quieren saber más, váyanse a mi canal en YouTube”.