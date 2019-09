José José y la razón por la que perdió su memorable voz

Ciudad de México.- Siendo el rey de la escena musical en los años ochentas, el "Príncipe" José José conquisto a miles en México y más allá de sus fronteras, pero la voz del cantante tendría un desenlace fastuoso debido a muchas razones, en su mayoría trágicas.

Una de ella recae en la desgracia de haber sufrido la enfermedad de Lyme, debido a la infección de una bacteria que terminó por paralizar casi totalmente el lado izquierdo de su cuerpo y afectó su voz.

Tengo problemas con este ojo, la laringe, la faringe, con el pulmón, con el estómago, mis intestinos… Todo como resultado del ataque de la bacteria, comentó el cantante de “40 y 20” a El Telegrafo, en 2015.

La devastación de esta perdida lo hizo atentar contras su propia vida con el suicidio, en los años ochenta; tanto que en una entrevista relataría lo que este sentimiento significó:

¡Gracias por tanto y tanto amor!



Lamentamos profundamente el fallecimiento de José José, el "Príncipe de la Canción" deja una huella indeleble en la música mexicana.#JoséJosé pic.twitter.com/TuL1hV2IzP — México es Cultura (@MexicoesCultura) 28 de septiembre de 2019

“Cuando perdí la voz por primera vez pensé en el suicidio, hubo una vez en que yo me metí la pistola en el paladar, y no funcionó. ¿Qué más señal pude haber pedido de que no era mi momento y de que algo más hermoso venía?”, manifestó para Primer Impacto, ese mismo año.

Pero su tenacidad lo impulsó a empezar tratamientos físicos para volver a cantar, en los que se incluían desinflamantes de la tráquea, cortisona, broncodilatadores y además, insulina, porque también es diabético.

Cuando estoy bien desinflamado, bien preparado para cantar es lo máximo, me falta mucho por vivir, aseguró el cantante en 2015.

Cabe mencionar que en el 2008, el interprete publicó un libro autobiográfico “Esta es mi vida”, en la que señala que su ex esposa Anel Noreño le dio brebajes por largos años, cuales contribuyeron a la perdida de su voz.

En la colonia Clavería en la alcaldía Azcapotzalco en CDMX, donde pasó su infancia José José, algunos fanáticos ya realiza homenajes, dejan flores y cantan los temas que nos dejó el Principe de la canción.



��@jazzpilar pic.twitter.com/HCl3vJx92L — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 28 de septiembre de 2019

La herbolaria si se utiliza de manera positiva ayuda a mucha gente y es muy buena, pero si se hace de manera negativa puede dañar y ser muy peligrosa. Esta señora, Anel, la usó conmigo y me destruyó, disminuyó mis posibilidades, de cantar, mi fuerza p, literalmente me chingó, dijo José José en entrevista con La Prensa, cuando presentó su libro en el 2008.

José José estuvo a punto de terminar con su vida a mediados de la década de los noventa. Su alcoholismo estaba muy avanzado y se encontraba viviendo en la calle, de donde fue rescatado por Sara Salazar, quien lo cuidó y apoyó en su rehabilitación. Ella se convirtió en su tercera esposa.

El 24 de marzo de 2017 a través de un comunicado en video, José José confirmó el cáncer de pancreas que padece y anunció el inicio de su tratamiento.