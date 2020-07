José Julián, "El consentido del pueblo", deja una huella cada vez más imborrable

La música mexicana tiene varios nombres que la representan dignamente y con el respeto que se merece. Desde hace más de dos décadas el nombre de José Julián ha estado plasmado, dejando una huella cada vez más imborrable con cada paso que da. "Ya soy 25 años de trayectoria artística, son 16 producciones discográficas, me siento muy honrado de que hay mucho público que ha sido muy fiel a mi música", expresó el cantante originario de León, Guanajuato en una agradable charla con EL DEBATE desde su hogar, vía Zoom.

Este fiel público de antaño de José Julián se ha encargado de "contagiar" de su buena música a otras personas, al recomendar sus álbumes, sus canciones, y posteriormente terminan siendo seguidores del cantante: "eso me llena de mucha alegría, yo creo que lo que cuenta es que se ha hecho todo con pasión, con amor, desde mi primer disco, cuando yo llegué a Discos Musart en 1996, lo hice con mucha ilusión, y que la disquera me dio esa patada de la buena suerte, me apoyó, desde ahí nació toda esta historia".

Si Dios me presta vida, falta mucho por caminar, falta lo mejor, creo yo, estamos preparándonos como los boxeadores con esta pandemia para entrarle con todo al regreso.

Y hablando de esta pandemia, en un inicio fue un tanto complicado para José Julián ante la cancelación de todos los shows que tenía ya agendados y vendidos a partir de marzo pasado. "Ha sido una situación muy complicada, hablando de lo malo que ha sucedido, porque también hay cosas muy interesantes y buenas que nos han pasado a raíz de esta pandemia, me ha cambiado la vida bastante en el hecho de tener que detener los shows, que normalmente por semana hay dos, tres, uno, desde marzo estoy detenido, tenía presentaciones en Centro y Sudamérica, en Estados Unidos y aquí en México, aún no tengo fechas para cuándo vamos a retomar este tipo de espectáculos".

José Julián con toda una vida en los escenarios, sobre todo con el carisma y la sencillez que le caracteriza. Foto: cortesía

De momento el cantante leonés se mantiene en contacto con su público a través de las plataformas digitales. "Afortunadamente tenemos este sistema que nos da la pauta para estar cerca de nuestra gente y de nuestra familia también, aquí estoy en casa, cerca de mis hijos, de mi familia, todo muy tranquilo, muy a gusto disfrutando con ellos esta etapa que nos ha venido a cambiar totalmente la vida".

En estos momentos de emociones y sentimientos cruzados, envueltos a su vez en mucha incertidumbre, José Julián calma un poco esa ansiedad con su calidad interpretativa. Haciendo uso de su privilegiada voz y de un piano, lanzó el tema "Quédate en casa", una frase que hemos escuchado mucho esta eterna cuarentena. Esta canción, de la autoría de Carlos Macías, se grabó en un principio entre un grupo de cantantes gruperos y poperos, luego el compositor le pidió a José Julián que la grabara acompañado solo de un piano.

"Quédate en casa" contiene un mensaje real, "es una reflexión total de lo que estamos pasando en este tiempo, a los padres los tenemos gracias a Dios muchos en vida y no les hacemos una llamada, no los saludamos bien cuando los vemos, me refiero a un fuerte abrazo, decirles ‘te amo padre, madre'".

La canción habla de eso, quédate contigo y dales un beso desde el alma a tus papás, aunque ahorita no sea físicamente, de corazón amarlos, y así sucesivamente habla de muchos temas la canción.

El pasado viernes 17 de julio José Julián tenía programado un concierto live streaming, pero el contagio de unas personas del staff los obligó a posponer este show, "primero está la salud, así como nos sucedió con los conciertos, que ya tenía vendidos durante cuatro meses en muchos lugares, así me pasó con éste, yo ya estaba listo, tenía a parte de mis músicos, no iban a ser todos, para no estar tan aglomerados, era un lugar muy amplio, un antro aquí en León, Guanajuato, pero con una persona que esté infectada corremos riesgo, por eso decidimos esperar, el público lo ha sabido comprender".

A las personas que lo deseen se les devolverá el dinero de sus boletos o podrán esperar la nueva fecha para este show (para más información consulta en las redes sociales de José Julián).

Yo estaba muy emocionado de esa nueva forma de llevar shows a casa, a la gente que gusta de mi música.

José Julián, "El consentido del pueblo"

José Julián nos compartió algo de lo mucho que tiene para ofrecerle a su fiel público en estos momentos. Próximamente lanzará un DVD con un concierto que fue filmado en febrero pasado en el majestuoso Teatro Juárez, ubicado en el corazón de la ciudad de Guanajuato. En dicho show tuvo de invitados a grandes como Carlos Cuevas, Pablo Montero, Arturo Peniche, entre otros: "la verdad fue una experiencia increíble, para mí fue un honor estar en este lugar", expresó.

Asimismo deleitará a sus fans con un dueto que llevó a cabo con Óscar Cruz (ganador de la primera temporada de La Voz México). El tema que ambos grabaron es "Princesa de todos mis cuentos" de la autoría del leonés Eloy Ornelas.

Otra canción que grabó y que ya está en plataformas digitales, es "Entre mil estrellas" del compositor Gao de la Cruz: "un tema de un fan que me llegó a ms inbox de Facebook, me manda esta canción muy bonita antes del día del padre, me encantó su tema, su musicalización, le pedí permiso de grabar mi voz en su pista y fue una experiencia increíble, comparto todo esto porque a veces podemos pensar de otra vez yo metí el mariachi al estudio y es idea mía o de mi arreglista, a veces así salen las cosas, como uno menos se las imagina, alguien me manda una canción, yo la escucho, me gusta muchísimo pero con todo y la musica y digo, 'yo no quiero volver hacer la música, yo quiero poner mi voz ahí'".

Las redes sociales han ayudado a "El consentido del pueblo" (como se le conoce al cantante) a llegar a más personas o darle continuidad al público que alguna vez lo escucharon en radio o lo vieron en televisión "y que han seguido mi huella, en la radio he tenido etapas en las que he sonado, sobre todo años atrás, después se me fue complicado porque yo ya no tuve compañía disquera, porque así se decidió, así se dieron las cosas".

Me ha funcionado bien estar como artista independiente, mis producciones si las tienen las compañías disqueras pero nada más las suben a plataformas digitales, más no hay un convenio de promoción y el trabajo me recomienda.

José Julián contó que en cada show que tiene "me surgen uno, dos o tres trabajos más y es como yo he ido haciendo esta bola de nieve tan bonita y a través de las redes sociales, vamos creciendo, todo muy natural. Ahora que retomemos todo esto va a crecer más, el público no está conociendo más por el lado personal, eso también ayuda, a lo mejor a alguien le gustaba tu música pero tu persona no tanto, ya que te conocen un poco más puede que haya más comunión".

