José Manuel Figueroa a Giovanni Medina: “Ya supérame"

José Manuel Figueroa le responde a Giovanni Medina, luego de que el empresario arremetería en su contra tras poner en duda que el pequeño hijo de la cantante Ninel Conde, fuera de Giovanni Medina.

“Ya supérame Giovanni, hace muchos años que estuve con Ninel, supéralo hermano, yo sé que te costó trabajo, supéralo”, comentó José Manuel Figueroa en entrevista durante su presentación en Toluca junto a Bobby Pulido, para celebrar la Independencia de México.

Al respecto de las declaraciones que Giovanni Medina ha realizado en contra de la cantante y actriz, José Manuel manifestó:

De la misma forma, el hijo del fallecido cantante Joan Sebastian aprovechó la oportunidad para darle un consejo a Giovanni Medina.

Finalmente, José Manuel Figueroa se mostró dispuesto a realizar una serie de conciertos con “El Bombón Asesino”, su bella ex novia.

“Si se da yo creo que no pasa nada, se vende una fecha pero no pasa absolutamente nada, hay cariño de amistad, el razonamiento de dos personas que somos profesionales de poder trabajar juntos, pero algo planeado todavía no nada, pero ojalá, sí se da no tengo ninguna bronca y creo ella tampoco”.