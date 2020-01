José Manuel Figueroa cae de su caballo en pleno concierto

Tremenda caída se llevó José Manuel Figueroa durante un concierto realizado en Texcaltitlán Estado de México, donde el cantante perdió el equilibrio, pues la montura se reventó de acuerdo con el mismo artista quien subió el video en sus redes sociales.

"No cae el que no se sube, desgraciadamente reventó la montura, nada más que hacer, levantarse, sacudirse y entregar el corazón al público, como me el viejo, Accidente en Texcaltitlán Estado de México, 1 de enero........... Lo bueno es que mi caballo el Gardel me hizo caso y se tranquilo al escucharme, ahí vuelo a comprobar que los animales aprenden con cariño, No con golpes ......... Te amo Gardel, gracias por cuidarme", escribió José Manuel.

Mientras tanto sus fans de inmediato comentaron la fuerte publicación donde se ve al hijo de Joan Sebastian cuidándose de no ser golpeado por su caballo, pues este también perdió el control en su momento, pero de inmediato lo tranquilizó con su voz.

"Lo bueno fue que no te paso nada malo; eres grande José Manuel! Fuerte abrazo mucho éxito y bendiciones para ti en este 2020", "Dios te bendiga José Manuel...hermoso caballo...cuidalo y cuidate mucho. Saludos desde Guaymas, Sonora", le escribieron a José Manuel Figueroa.

Recordemos que a mediados del año pasado Figueroa ya se había caído de su caballo presentando múltiples heridas, por lo que está fue su segunda caída, pero el interprete se levantó como los grandes.

Cabe mencionar que el año pasado José Manuel estuvo en el ojo del huracán debido a las declaraciones que hizo en contra de Maribel Guardia, pues la señaló de manejar a los medios de comunicación a su manera.