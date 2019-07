José Manuel Figueroa dice que jamás habló mal de Maribel Guardia

José Manuel Figueroa de nuevo está en el ojo del huracán luego de haber sido cuestionado por la prensa por haber afirmado la semana pasada que Maribel Guardia era una mujer que sabia manejar a los medios a su antojo declaración que negó.

Y es que al parecer el cantante vuelve a dejar bien claro que entre él y la actriz jamás habrá una relación pues desde la muerte de su padre, Joan Sebastian, decidió cortar comunicación con ellos para seguir c,on su propia vida.

"Yo no dije eso, ¿dónde lo dije? a no pues ya vez que luego sacan cosas que uno ni dice, pero no nada que ver yo nunca dije eso, que manejaba los medios jamás lo dije, ¿qué los manipulaba? ¿yo lo dije?, jamás salieron esas palabras de mi boca, yo no lo mencione en ningún lado, pero pues bueno ella se engancha...", dijo José.

Por si fuera poco el mismo programa de espectáculos sacó a relucir el video donde hizo las declaraciones, por lo que usuarios se le fueron encima con tal de defender a Maribel.

"Lo que trató de decir es que Maribel manejaba muy bien las entrevistas y todo eso", "Que persona tan bipolar", "Pónganle el video de lo que dijo", fueron algunos de los mensajes que recibió el cantante por sus declaraciones.

Recordemos que no solamente el artista se alejó de la también cantante, sino de su hermano Julián Figueroa y aunque estuvieron juntos en el aniversario luctuoso de su padre, José Manuel se molestó al enterarse de que sus hermanos (QEPD) serían sacados de la herencia de su padre.

"De repente me percate de que ellos por defenderlo a su cliente (abogados) estaban sacando de la herencia a Sebastián y a Trigo y la idea original era eso, no sacar ni a Trigo ni a Sebastián de la herencia, entonces esa fue la primera situación donde yo avente el sombrero al suelo y pues el grito al cielo no...", José Manuel.

Cabe mencionar que Joan Sebastian era el pilar de la familia pues tenía unidos a sus hijos, pero ahora que ya no está la relación de todos ellos se quebró pues cada quien sigue con su camino.

