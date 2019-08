José Manuel Figueroa se pelea con programa de espectáculos

José Manuel Figueroa se le fue con todo al programa de espectáculos Suelta la sopa, pues está harto de que le sigan preguntando sobre las declaraciones que hizo en contra de Maribel Guardia, cuando dijo que su trabajo empezó en los cines de ficheras.

Y es que el grupero había dicho que su madre es una mujer que se dedicó a la educación, mientras que la actriz entró al polémico cine, por lo que ha sido cuestionadas muchas veces por el tema aunque esta vez ya no aguantó por lo que encaró al reportero de dicha emisión.

"Ya estas ahí cambiando las letras, las palabras, lo que dije, no pedí una disculpa yo dije que si había cometido una falta con mucho gusto yo le brindaba una disculpa, pero precisamente tu programa es el que voltea las cosas, porque yo te apuesto que no tienes ninguna prueba de las cosas que han levantado ustedes de mí...", dijo José Manuel molesto.

Por si fuera poco el grupero dijo que el reportero que lo entrevistó le hizo la entrevista para poder sobrevivir lo que causó más polémica por la forma en que se lo dijo, pues los usuarios salieron en defensa del chico.

"Yo sé que esto te va a dar de comer y que bueno felicidades haces muy bien tu trabajo, espero que puedas descansar bien y que estes tranquilo %&$ la neta...", dijo José Manuel quien nunca se ha dejado de la prensa cuando algo no le parece.

"Tu no eres un caballero para empezar", "Como le van a preguntar por el tema saben a José Manuel no le gusta que le pregunta por Maribel", fueron algunos de los comentarios por usuarios.

Cabe mencionar que Maribel Guardia ya había dicho que no le interesaría una disculpa por parte del hijo de Joan Sebastian, pues quiere estar alejada de los escándalos y centrarse en su trabajo.

"No necesita hacerlo, no es importante para mi, yo no he hablado con él, pero es que yo siempre he estado en paz yo nunca he hablado nada, jamás he dicho nada, dijo Maribel a la prensa.

