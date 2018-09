¿Por qué José Manuel no agradeció a Johnny Cortés?

Lo que se venia rumoreando desde hace tiempo, ya se confirmó. José Manuel López Castro deja a Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho para dar comenzar de lleno su proyecto como solista.

Luego de la ausencia de José Manuel en los shows de Los Plebes del Rancho en Agua Prieta (Sonora), Culiacán (Sinaloa) y Tijuana (Baja California), era más que evidente que el joven que convertiría en la voz principal de la agrupación tras la lamentable muerte de Ariel Camacho, ya no formaba parte de Los Plebes del Rancho.

Ante la incertidumbre de sus seguidores, José Manuel compartió un video desde su hogar en Angostura, Sinaloa donde confirmó que su etapa en Los Plebes del Rancho llegaba a su fin. En dicho video agradeció a los padres de Ariel Camacho (Don Benito Camacho y Doña Reyna Barraza), a los fans, así como a sus compañeros de la agrupación César Sánchez e Israel Meza. Pero...¿por qué no mencionó a Johnny Córtes?

Como recordaremos, a principios de mayo pasado, Los Plebes del Rancho presentaron al joven Johnny Córtes como el nuevo integrante y vocalista del grupo, tras ganar un concurso realizado en el Programa Hoy.

Tal vez los rumores de que no había una buena relación entre José Manuel y Johnny Córtes, son ciertos, ya que en video que compartió el ahora ex integrante de Los Plebes del Rancho, no mencionada para nada al joven cantante originario de Zacatecas.