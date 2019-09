José Manuel vive y disfruta de su nueva etapa como solista

Angostura, Sinaloa.- José Manuel recibió nuevas oportunidades; siguiendo el aprendizaje que tuvo de Miguel y Miguel y de Ariel Camacho, se encuentra trabajando en la nueva etapa de su carrera artística, respaldada por la compañía DEL Records, el apoyo de su familia, amigos y su fiel público.

“Me siento muy a gusto, es un sueño que tuve desde plebe, este sueño de poder trabajar en mi nombre, para mí esto ya no es trabajo, no le llamo trabajo a algo que hago con tanto amor, con tanto cariño, es cantarle al público estas canciones que hago, y muchísimas gracias por apoyar mis canciones, le mando un saludo a la empresa DEL Records, muchas gracias por todo el apoyo, por esta nueva oportunidad que me dio, bien contento y agradecido con toda la gente”, comentó el joven cantante a EL DEBATE.

José Manuel fue reconocido por su talento musical y por ser ejemplo para la juventud. Foto: Daniel Ayala / EL DEBATE

Luego de concluir su etapa con Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, José Manuel López Castro firmó en diciembre pasado un exclusivo contrato con DEL Records, siguiendo con el estilo que le apasiona y con el que se dio a conocer.

El primer sencillo que lanzó ya como solista fue "Regálame una noche", al son de la banda; “fue para darle a la gente algo nuevo, algo fresco, pero siempre vamos a estar con ese estilo campirano de aquí de Angostura, la tierra de Los Migueles, yo aprendí mucho de Los Migueles y del compa Ariel”, recalcó.

José Manuel promociona su álbum "Mi nombre es José Manuel", así como su más reciente tema, "Si mañana no me llamas"; el video musical de este sencillo está cerca de los 2 millones de reproducciones en su canal de YouTube.

Por otra parte, el intérprete recibió un merecido reconocimiento en su tierra natal, Angostura, Sinaloa; fue galardonado con el Premio Especial al Mérito Juvenil Angostura 2019.

“La verdad, me siento bien contento, bien halagado, es el primer premio que me dan aquí en Angostura”, expresó José Manuel, quien compartió con todos los jóvenes como él, un especial mensaje: “Qué les puedo decir, que le echen muchas ganas, si tienen sueños que le echen todo el esfuerzo, todo el coraje, todas las ganas para salir adelante".

Así como yo pude, ustedes también pueden lograr sus sueños, todos somos iguales, muchísimas gracias por todo el apoyo, luchen sin cansarse por sus sueños.

La Alcaldesa de Angostura, Sinaloa Aglaeé Montoya y Juan Carlos González Miramontes, Director del Instituto Municipal de la Juventud Angostura, entregaron el galardón a José Manuel

José Manuel agradeció a su padres, amigos y fans por todo el apoyo.

Mucha polémica se causó con la salida de José Manuel de la agrupación Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, sin embargo, los buenos recuerdos sobresalen.

“Les mando un abrazo y un saludote a todos ellos, la verdad que yo estoy bien contento ahorita trabajando como solista, es un sueño maravilloso esto, la verdad", manifestó José Manuel López Castro.

Muchas gracias a ellos también por todo el aprendizaje, por todo lo que aprendí de ellos, un saludo hasta donde se encuentren.

Y sobre su excelente mancuerna con Ulices Chaidez, ambos tienen preparada una gira por Estados Unidos, solo espera su visa para poder comenzar con esta serie de presentaciones.