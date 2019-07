José Manuel y el porque se alejó de sus medios hermanos

José Manuel Figueroa rompió el silencio y dijo para el programa Sale el sol el porque se distanció de sus hermanos poco después de la muerte de su padre Joan Sebastian quien siempre los mantuvo unidos.

Y es que como todos saben a hecho menos a su hermano menor Julián Figueroa e incluso a quien fuera su madrastra por un tiempo, la actriz Maribel Guardia, quien nunca ha querido tener una batalla con el grupero.

"De repente me percate de que ellos por defenderlo a su cliente (abogados) estaban sacando de la herencia a Sebastián y a Trigo y la idea original era eso no sacar ni a Trigo ni a Sebastián de la herencia, entonces esa fue la primera situación donde yo avente el sombrero al suelo y pues el grito al cielo no...", José Manuel.

Por si fuera poco José Manuel dejó bien claro que el amor entre sus hermanos sigue perdurando y hará todo lo posible por que la herencia de su padre se realice de la mejor manera en su memoria, pues los pleitos se han puesto cada vez más fuertes.

Tengo la obligación pues porque amo a mis hermanos y porque amo a mis sobrinos como si fueran mis hijos esa es la realidad, expresó José Manuel Figueroa para el programa.

Recordemos que Julián Figueroa se defendió de los ataques de su hermano hace unos meses y aseguró desconocer el porque José Manuel lo ha hecho menos ante la misma prensa.

"Me enoje ese día porque yo había puesto un mensaje a mi papá, en el que daba gracias por el amor que había heredado a todos mis hermanos y los etiquete a todos, incluido a José Manuel y después veo una nota donde él nos dice hermanastros y no me molesto, pero después veo un post de él donde le dice hermano al ‘Burro’ Van Rankin pero o sea ¿él es su hermano y nosotros no?", dijo Julián.

Cabe mencionar que hace unos días fue celebrado el cuarto aniversario luctuoso de Joan Sebastian, donde sus hijos lo recordaron con emotivas fotos y es que como todos saben el cantante dejó un gran legado con su música la cual traspasó fronteras, incluso sus temas siguen escuchándose con fuerza.



