José María tuvo profunda introspección; muestra su versión más honesta en "Se te olvido" y nuevo álbum

El cantante y compositor mexicano José María lanzará un nuevo álbum de estudio. Durante los meses que estuvo trabajando en esta producción discográfica, de la mano de su entrañable amigo, el productor y director Kiko Cibrián, llevó a cabo una profunda introspección, echando una profunda mirada a su interior y conectando con su "yo" de una manera como nunca antes lo había hecho.

A través de su nuevo álbum mostrará una versión mucho más honesta como persona y artista. En una muy amena charla con Debate, José María externó que su fiel público puede esperar toda su honestidad, "todo mi yo entero, te lo juro, ha sido un proceso de mucha introspección, de mucha disciplina, incluso, lo digo sin ningún tipo de vergüenza, de acercarme a Dios por medio de Kiko porque yo estaba alejadillo, nunca he sido ni muy muy, ni tan tan".

El maestro Kiko Cibrián le decía que debía hincarse para pedir perdón y lo que anhelaba, "'decirle a Dios que es lo que realmente quieres, qué es lo que necesitas, tienes que ser una buena persona, tienes que hacer que tus canciones tengan congruencia con tus actos, que la gente no te crea, sino que te conozca'".

Durante los seis meses que estuvieron grabando se entregó al 100 por ciento, conociendo cosas que desconocía, "como meterme a leer un poco la biblia, fue una terapia de choque contra mi mismo en el espejo de decir, 'que es en verdad lo que quieres'".

José María se planteó lo siguiente, si quería la fama, muy sencillo, solo debía inventarse un problema con su papá, el cantautor mexicano José María Napoleón, "el poeta de la canción", como que lo sacó de la herencia. "Pero si realmente lo que quieres es esto, como una carrera, ofrece lo mejor de ti, ponte a hacer ejercicio, come bien, canta en vivo, aprende mejor tu instrumento y canta con el corazón".

Y es lo que estoy haciendo, es lo que creo que es la versión más honesta y entregada de mí, hasta el momento.

José María debutó como cantante de manera oficial a los 15 años de edad. Foto: cortesía Fonovisa

El primer sencillo de su nuevo disco es "Se te olvido", una exquisita pieza musical que refleja una historia que muchos han pasado en un momento de sus vidas. "Todos en la vida hemos sido el yin y yang, hemos sido la parte oscura y la parte clara de la relación de alguien o de nosotros mismos".

La nueva canción de José María, "Se te olvido", es la parte blanca, "la parte que le tocó quedarse sin ella, a la que le tocó este adiós sin un aviso previo, sin alguna carta de explicación, sin nada, simplemente te vas, pero vuelve cada vez que quiere y eso, creo que en la vida de todos es frustrante a más no poder, saber que todavía no olvidas a alguien, pero estás en el proceso, con todas las ganas de deshacerte de su recuerdo y se toma tres tequilas y te llama, es horrible, porque aparte si te agarra con dos tequilas encima, ay vas y caes, vuelven a verse".

Dicho en otras palabras, la canción que ha tenido un éxito arrasador, "es esa historia del: te dejo porque no te quiero, pero cuando te recuerdo vuelvo, porque sé que caerás, es ese grito desesperado de ya no vuelvas, ya no me hagas esto".

El intérprete de 35 años de edad y originario de Aguascalientes, México, nos comparte que "Se te olvido" tiene un significado muy especial, al ser la última canción que escribió cuando todo el álbum ya estaba hecho.

Cierta noche, no recuerda la hora, pero sí que era muy tarde, estaba en su casa, tocando el piano, cuando de pronto, nace dicho tema musical y en ese momento, se lo envió a Kiko Cibrián, quien le respondió de inmediato, manifestándole que debía incluirla en el disco.

"La mete y fue el arreglo que más rápido me entregó, en todas se tardó 10 o 15 días en hacer los arreglos principales, los demos sin que hubiera todavía músicos en vivo, más que su guitarra, siempre fascinante, esta canción se ha de haber tardado tres o cuatro días en enviármela de vuelta y me dijo: 'tiene que ir con una gran orquesta en vivo'''.

"Se te olvido" fue grabada con la Filarmónica de Paraguay, gracias a un amigo que tiene Kiko en esta banda sinfónica. "Se grabó y cuando escucho la canción, te soy muy honesto, hubo hasta lágrimas, porque yo lo había soñado muy bonita, pero no había soñado esto, desde el comienzo, este piano que yo hacía muy tenue, él le cambia las notas y hace que desde el principio, una nota rebelde ahí, te enganche, bueno, escucharla por primera vez de manos del maestro Kiko fue una experiencia hermosísima".

Asimismo, el hijo de Napoleón, resaltó que se ha trabajado muy fuerte en el álbum que será lanzado en los próximos meses.

"Hay gente no solo linda, sino talentosísima metida en este proyecto", como lo es Kiko Cibrián: "el artífice de todo esto, aunque las letras y la música son de mi autoría, Kiko ha venido a vestir de gala totalmente a las canciones que estaba desnudas y ha hecho esta maravilla de producción, sobre todo las baladas las ha vestido con un cuidado y un cariño, empezó siendo mi productor y de dos años para acá, es uno de mis grandes amigos".

José María ha lanzado cuatro álbumes de estudio. Foto: cortesía Fonovisa

José María, toda una vida acompañado por la música y los sabios consejos de su papá

Desde que José María estaba en la cuna, su vida ha estado rodeada por la música, viviendo con esta mañana, tarde y noche; se siente muy bendecido de tener un padre que ha vivido de este arte, "que hizo la casa donde vivimos de chicos con la música, sus letras, a mi madre todavía en sus cumpleaños le escribe una nueva canción, de un sentimentalismo muy puro y honesto.

La música también le ha dado los principios, las raíces, pero también las alas para soñar, "para volar, para imaginar que todo en los mejores escenarios del mundo y que se llena un Auditorio Nacional, la música para mí ha sido mi principio de vida y espero con todo mi corazón que sea el final de mi vida también".

De su padre, uno de los artistas más respetados de la industria musical, ha aprendido valiosas lecciones. No es para menos, tiene a un gran maestro.

"Me ha dicho toda la vida, que aparte no solo me lo ha dicho, lo he visto en él, 'si te sientas a comer y te vas a meter el bocado a la boca y llega una persona, a pedirte una fotografía o un autógrafo, te paras y le das el autógrafo y te tomas la fotografía, porque el principio es recordar que ese bocado, te lo está dando esa persona'".

Este es el consejo "más lindo que me ha dado y que he visto en el ejemplo reflejado de él". Mencionó que su progenitor siempre tiene tiempo para su gente y en estos tiempos de la pandemia, ha sufrido bastante al poder tener ese acercamiento de antes.

Leer más: Luciano Luna: sus canciones, el Grammy, su proyecto con Banda Fortuna y trabajar con Pepe Aguilar

"No saben como le ha costado a mi viejo no dar fotografías, le ha costado de verdad porque tiene miedo, muchas veces la gente va a decir 'es un mamón', pero yo sé que mi padre (de 73 años de edad) tiene miedo, no solo por él, sino por mi madre, por sus nietos, de infectarse con algo y aunque está vacunado, yo lo he visto en los aeropuertos pedir perdón de decir '¿no le importa que no me quite mi cubrebocas para tomarme la fotografía? Perdóneme por favor', es un tipazo ese hombre, la verdad que consejos miles, pero ejemplos, millones".