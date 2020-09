México. El actor José Ron causa polémica al asegurar en Twitter que vio un ovni. Ron, originario de Guadalajara, Jalisco, comparte con asombro en sus redes sociales una grabación en la que con sus propias palabras describe cómo fue el momento en que vio al Objeto Volador No Identificado y también menciona las características del mismo.

El actor José Ron asegura que el domingo pasado vio un ovni y en Twitter escribe: "¡No mam...es real...!". Y él es el primero en aceptar que nadie le creería, pero no tiene por qué decir mentiras, asegura también.

Sí, ya sé que muchos no me van a creer, pero me tocó verlo con mis propios ojos y me consta!!!! Ví cómo se movía y cómo desaparecía", expresa Ron muy asombrado en el mismo video que coloca en su cuenta personal de Instagram.