José Ron habla del remake de Rubí durante su visita a Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El actor de televisión, cine y teatro José Ron se encuentra de visita Mazatlán

El jalisciense está en nuestro puerto para dos diferentes actividades: la primera es para ofrecer una plática motivacional con empleados de una empresa local y la segunda una firma de autógrafos como parte de la campaña publicitaria de la qué es imagen para una conocida línea de zapatos deportivos.

El centro comercial Galerías Mazatlán fue sede del encuentro del artista con sus fans sinaloenses.

EL DEBATE

Poco antes de las 6:30 horas, el histrión que inició su carrera en 2004 en la telenovela Mujer de Madera, se presentó ante el público asistente.

Enfundado con una ajustada playera negra, pantalones de mezclilla azúl y zapatos deportivos de la marca que es imagen, es como lucio te lo he verde logrando captar la atención de la jóvenes formadas en la fila a su espera. El ojiverde se mostró sumamente amable, accesible, sonriente y atento.

Después una hora de firmas, fotografías, abrazos y besos ofreció una breve entrevista a periódico El Debate, previo a continuar con otro compromiso.

El ganador del premio TvyNovelas habló del estreno del remake de la telenovela Rubí, que verá la luz este 21 de enero a través de Univisión en Estados Unidos y próximamente en México.

"Me siento muy contento, muy agradecido de ser parte del remake de la nueva historia de Rubí, es una historia maravillosa, mi personaje me encantó, vengo siendo el amor de la vida de Rubí, pero ella realmente no me hace caso bueno no sé no sale conmigo porque no cumplo con las expectativas económicas que el personaje Rubí siempre está buscando, entonces está muy bonita la trama, espero que les guste mucho y que no sigan todos los días", destacó.

Se dijo agradecido y feliz porque siguen confiando en él para brindarle personajes, principalmente contento por seguir haciendo lo que le gusta.

Azúcares eso rol bajar un personaje muy humano y que toca temas sensibles. Al ser Rubí un remake de una historia ya contada previamente puede prestarse a comparaciones, sin embargo el artista lo asume con emoción.

"Contar siempre una historia nueva representa un reto, qué implica siempre mucho de uno en este caso es una versión que ya se ha contado nos toca dar una nueva propuesta, dar desde mi punto de vista como es el personaje de Alejandro, que para mí es el amor de la vida de Rubí.

"Cuando el personaje llegó a mi vida y la oportunidad de contar esta historia lo tomé con mucho agradecimiento y nunca pensé en la comparación, si no la bendición de dar vida a un personaje tan importante y a una telenovela dentro de la historia de la televisión bien súper popular y entonces lo vi como eso y ello me llevó también a un reto, porque es un personaje súper sensible entrega su corazón lo lastiman y es tan humano qué se entrega demasiado, pero eso lo vemos en cualquier lado y eso vendría siendo mi personaje", señaló.

El actor que ha estado en proyectos como Rebelde, Cuando me enamoro y Muchachitas como tú, señaló que siempre hay algo de él los personajes razón que cree que algún productor ven él para ofrecerle algún personaje, que "algo ven en tal historia en la que yo también tengo que entregarme, para mí es una bendición tener que abrir mi alma, abrir mi corazón y dar toda mi energía para poder contar una historia".

El protagonista de Ringo: la pelea de su vida, señaló que en ese 2020 hay una propuesta para hacer cine qué espera que se concrete y que no se retrace porque ya se había tenido que retrasar y agregó que también está enfocado lo suyo que es la música, contó que actualmente está en ensayos con su banda (Koktel en la que es baterista), y qué tiene muchas ganas de que salga ya a la luz lo que están preparando, aunque reconoce que aún es cuestión de tiempo sin embargo continúa enfocado en sus cosas, como su más reciente proyecto Te doy la vida, así como en su familia y sus perros.

Finalmente comentó que aún no tiene proyectos en plataformas digitales como Netflix, pero que sí tiene un muchos sueños aún por cumplir y vamos a su paso poco a poco y y qué espera que primero en Dios todo se haga realidad.