José Ron y Jessica Díaz sorprenden al confirmar su separación

Luego de varios rumores, José Ron y Jessica Díaz llevaron a cabo un Instagram Live donde informaron a todos sus seguidores y a la prensa de espectáculos, que su noviazgo ha terminado de la mejor manera.

Ya no somos novios, pero queríamos hacer este en vivo para decírselos juntos.

"Fue hermoso, de los noviazgos más bonitos, pero por falta de tiempo y por circunstancias no nos podíamos ver. Entonces decidimos seguir apostando por la amistad para que no hubiera roces y nos llevamos increíble. Cuando terminamos le dije 'por supuesto que no vamos a hacer o lanzar a la prensa que terminamos', esas parejas ¿por qué lo hacen así? Yo estaba en contra, pero me di cuenta en algo que uno nunca lo vive de la misma forma cuando está adentro y afuera. Cuando empecé a ver todas las especulaciones, decidimos hacer este en vivo por amor y respeto a ustedes", comentó la actriz y cantante Jessica Díaz originaria de Culiacán, Sinaloa.

Por su parte el actor José Ron resaltó que lo más importante de todo esto, es conservar una linda amistad entre ambos.

Decidimos que lo más importante era mantener la amistad. Intentamos, arriesgamos, pero si como pareja pues no funcionamos la conejita y yo, hay una amistad muy valiosa que los dos queremos conservar, que los dos valoramos mucho.

"Por la amistad y por los dos llegamos a la decisión, maduramente llegamos a la decisión de adorarnos y decir 'creo que lo mejor es terminar, seamos amigos nuevamente'".

En el Instagram Live José Ron no dudó en expresarle a su ex novia lo siguiente:

Te adoro conejita y lo sabes, siempre voy a estar ahí, la vida continua, la vida sigue, es tomar una decisión madura, bonita, con mucho respeto y sin lastimarnos.

