Joselyn Cano con pantalón militar entallado presume diminuta cintura

Joselyn Cano de 29 años de edad derritió Instagram al aparecer con un pantalón militar apretadito con el cual desató la locura, pues se le miraba una cinturita demasiado pequeña, demostrando que ella no necesita editar la foto como otras famosas, pues el cuerpazo que se carga es totalmente natural, ya que la modelo se la pasa en el gimnasio la mujer originaria de Anaheim.

Más de un millón de reproducciones logró Joselyn Cano, quien combinó la prenda con una blusa en color blanco con la cual hizo una combinación perfecta, pues en cuestión de moda nadie le gana a la también influencer quien tiene un público muy impaciente, pues siempre quieren ver contenido de la chica, aunque Joselyn Cano tiene una pagina oficial, donde muestra fotos mucho más reveladoras que la de su Instagram.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Todo lo tuyo es maravilloso", "Wow que hermosa estás como la que buena muy buena", "Querida me estas volviendo loca ya no se que hacer", "eres una mujer dulce con una mirada muy tierna", "Con solo verte se me eriza toda la piel eres la mejor", "Hermosa Trompuda que más le pides a la vida tienes carisma Y un cuerpazo que haces qué hoy es el mejor día de la semana sabes lo que quieres", le escriben a Joselyn Cano por sus fotos.

Otra de las cosas que aman los fans de Joselyn Cano es verla en el gimnasio, pues ahí demuestra que ejercicios hace para verse como una diosa, pues de su cintura para abajo se pueden ver sus fortalecidos músculos, pues casi siempre se le ve haciendo sentadillas o saltos para lograr un cuerpo de infarto, además los leggins que se pone jamás pueden fallar en sus rutinas.

Joselyn Cano a pesar de tener una figura de infarto, está obsesionada con su tamaño, por lo que hay ocasiones en que se pone fajas para que se vea mucho más diminuta que en otras ocasiones, incluso las promociona, pues como se dijo la influencer es muy buscada por el mundo fitness para que publique sus productos en Instagram.

Aunque Joselyn Cano se la pasa en el gimnasio también se da sus escapadas a la playa, pues además de disfrutar de las olas del mar le encanta broncear su cuerpo para llama la atención en las fotos, pues sabe que la piel tostada le da un toque coqueto a cada una de sus publicaciones, con las cuales desborda belleza.

Cabe señalar que Joselyn Cano muchas veces ha sido criticada por los haters quienes aseguran que está operada y por eso tiene esas tremendas curvas, pero ella les ha demostrado que todo lo que tiene es natural, pues le ha costado mucho trabajo verse tan guapa, por lo que no permite que su físico sea cuestionado.

Joselyn Cano también causa mucha alegría cuando posa en las fotos con sus amigas (Joselyn Cano forma un trío con dos amigas muy traviesas) quienes no le piden nada a la guapa mujer, pues son igual de coquetas que ella, ya que su cuerpo y hermosa cara hacen que se vuelvan populares de la noche a la mañana algo que no le molesta para nada a la estadounidense a quien le encanta apoyar a sus amigas.

El maquillaje de Joselyn Cano también ha sido cuestionado en muchas ocasiones por los fans de la chica, ya que desean saber como se maquilla la famosa que siempre luce tonos muy naturales, además de un cabello muy sedoso.

Cabe mencionar que Joselyn Cano ha sabido manejar su carrera como modelo alejada de los escándalos, además se ha propuesto en llevar una vida fitness bastante en serio para que sus fans logren lo mismo.