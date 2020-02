Joselyn Cano reacciona a fotos de Yanet García con mejor bikini

Después de que Yanet García regresara a redes sociales con sus atrevidos bikinis, su competencia Joselyn Cano no se quedó atrás y también enseño lo suyo, pues se puso unos bikinis mucho más apretados con los que enseñó su escultural cuerpo de diosa.

Fueron varias fotos las que subió la modelo donde se le ve posando de manera muy picante además sus fans le regalaron miles de likes además de varios comentarios donde le hacen saber que no tiene que competir con la exchica del clima, pues ella también tiene lo suyo.

"@joselyncano tu me dices ven y sacó el pasaje y me voy a rapidísimo para dónde estás", "Eres un monumento de mujer", "Que hermosura dios te cuide y te bendiga", "A ti no te hace falta hacer dieta ninguna si luces con todo lo que te pones espectacular", le escribieron a la modelo.

Pero no solo la competencia entre ambas mujeres es de su tremendo cuerpo, también sino por ver quien destronara a quien por los seguidores pues Cano está a nada de desbancar a la regiomontana, pues ella cuenta con casi doce millones por lo cual podría quitarle la corona a la deportista.

Cabe mencionar que aunque Joselyn también hace ejercicio para mantener su cuerpazo, ha sido cuestionada pues consideran que la mayor parte de su figura es operada, pero ella no ha dicho nada, mientras tanto García ya se defendió y aseguró que lo único operado son sus pechos.