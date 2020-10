Joselyn Cano y Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr, ¿quién es la verdadera Kim Kardashian mexicana?

Joselyn Cano y Mariana González Padilla tienen algo en común: un escultural cuerpo que no dudan en mostrar en sus redes sociales. Este para de bellas mujeres son dueñas de prominentes curvas y en cada una de las fotografías que publican en sus respectivos feeds de Instagram, causan gran sensación entre sus miles y miles de seguidores. Cabe mencionar que ambas han sido bautizadas en redes sociales como la "Kim Kardashian mexicana".

Joselyn Cano suele compartir fotografía donde luce su cuerpazo al usar diminutos trajes de baño. En varios de estos post su gran trasero es el protagonista. "Hermosa", "cuerpo de pecado", "maravillosa", "ardiente", "cuerpo maravilloso", "tienes un cuerpo perfecto", "no te hagas nunca un tatuaje, usted es linda por naturaleza", "hermosa figura bella dama", "bellísima", son algunos de los halagos y comentarios que recibió la "Kim Kardashian mexicana" en uno de sus recientes post en su feed de Instagram.

Joselyn Cano es una modelo, diseñadora de moda y celebridad de internet, originaria de Anaheim, California, tuvo sus inicios en el modelaje a los 17 años de edad. En 2014 obtuvo gran notoriedad al aparecer en la portada de la revista Lowrider; también apareció en el video especialdel Día de San Valentín de World Star Hip Hop.

Durante el verano de ese año (2014) interpretó a la novia de Gerardo Ortiz en el video musical para su sencillo "Y me besa". Actualmente la modelo de 29 años de edad, tiene más de 12 millones de seguidores en Instagram.

Por otra parte la joven empresaria Mariana González Padilla también es conocida como la "Kim Kardashian mexicana", apodo que se ganó por las fotografías que comparte en sus redes sociales luciendo su escultural cuerpo, que muchos de sus seguidores han llegado a comparar con el de la socialité estadounidense perteneciente la Clan Kardashian-Jenner.

Mariana González Padilla, actual novia del cantante Vicente Fernández Jr., es originaria de Tepatitlán, Jalisco, tiene 37 años de edad. En sus redes sociales modela los atuendos que vende en su tienda de ropa, la cual se llama Dashan’s Boutique. En su cuenta de Instagram tiene más de medio millón de seguidores. A diferencia de Joselyn Cano, Mariana luce se sensual anatomía usando sus elegantes outfits, aunque claro, comparte de vez en cuando algunas fotos en traje de baño.

"Cualquier mujer puede tener el cuerpo de las Kardashias", "sabes te quiero mucho deseo lo mejor eres una gran mujer ❤️", "hermosa como siempre", "cuerpazo", "guapísima Mariana", "toda una Diosa", "luces linda con lo que portas, las mujeres somos envidiosas (no todas), sigue siempre bella", "es usted bellísima y luce espectacular", "bella por fuera y por dentro", son unos de los halagos de parte de sus fans en una de sus publicaciones en Instagram.

Cabe mencionar que la "Kim Kardashian mexicana" ha sido criticada por la relación amorosa que tiene con el hijo de Don Vicente Fernández, por la diferencia de edad que hay entre ellos. Sin embargo, a Mariana González Padilla esos comentarios no le afectan::. "Es un hombre excelente, me abre la puerta, caballeroso, desde que despierto tengo un mensaje de te amo, me dedica canciones", contó en una entrevista.

Y sobre contraer matrimonio con Vicente Fernández Jr. manifestó:, "él ya me lo ha propuesto, todavía no tenemos fecha porque apenas vamos comenzando y yo dije: 'estoy muy contenta, nos estamos tratando y si todo funciona y voy a ser la mujer que lo hará feliz, adelante'".

Tanto Joselyn Cano como Mariana González Padilla son mujeres muy hermosas, con estilos de vidas distintos, pero ambas con cuerpazos que elevan la temperatura en internet. Y para ti, ¿quién es la verdadera 'Kim Kardashian mexicana'?