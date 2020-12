México. La modelo y actriz ecuatoriana Joselyn Gallardo derrocha belleza en traje de baño negro y sus fans enloquecen. Joven, guapa y con mucha personalidad, así es Joselyn, quien se hizo famosa con su participación en la segunda parte de la teleserie Sin senos sí hay paraíso.

Joselyn Gallardo siempre hace que las redes estallen con sus publicaciones en las que siempre muestra lo bella que es y esta vez no es la excepción, ya que posa en la playa en bikini, a la vez que saborea un coco y sus seguidores le hacen ver que luce sencillamente espectacular.

Joselyn es originaria de Guayaquil, Ecuador (1991) y desde que era una niña se mostró interesada por hacer carrera como modelo y actriz, y según información en su biografía, tenía 16 años de edad cuando interviene en la serie ecuatoriana Me enamore de una pelucona, la cual le dio bastante proyección.

La guapa actriz es recordada por su participación en la serie de Telemundo Sin senos no hay paraíso en la que interpretó a Martina y además compartió créditos con los actores Carmen Villalobos, Carolina Gaitán, Catherine Siachoque, Fabián Ríos y Majida Issa, entre otros.

En una entrevista que publica el portal El Universo, Joselyn comparte que haber interpretado a Martin a en Sin senos sí hay paraíso significó para ella una oportunidad que aprovechó al máximo y marcó su vida profesional para siempre.

Me llamaron y me dijeron ‘eres Martina, quedaste en el personaje'. No lo podía creer, grité, salté, lloré, tuve una mezcla de sentimientos, no sabía si irme o no irme, hasta que dije no, ya luché para esto y ya es momento de irme.”