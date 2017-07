Josh ha encontrado al "reemplazo" de Drake

Josh Peck sin duda alguna jamás podrá olvidar el aniversario de su boda, no tanto por el amor que lo une a su ahora esposa, sino por el escándalo que significó el no haber incluido a Drake Bell (su amigo y hermano en la televisión) en la lista de invitados, detalle que no sólo lastimó al cantante, también a los fans de Drake & Josh que siguen sin creer que ese cariño que vimos durante cuatro temporadas no era del todo real.

Foreva eva, foreva eva? - Andre 3000 Una publicación compartida de Josh Peck (@shuapeck) el 19 de Jun de 2017 a la(s) 12:04 PDT

Happy Fathers Day to BOTH my Dads. #loveislove #daddyaf Una publicación compartida de Josh Peck (@shuapeck) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 2:04 PDT #macdaddy @shuapeck @daviddobrik Una publicación compartida de John Stamos (@johnstamos) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 4:09 PDT

Drake parece haber superado el trago amargo, también Miranda Cosgrove (también hermana de este par en la pantalla), no así John Stamos, amigo y defensor número uno de Josh, que acaba de añadir un poco de leña a este fuego que ha enardecido las redes sociales.

"Fui invitado a la boda, pero ni siquiera quería ir" fue el mensaje con el que el protagonista de Full House acompañó una foto junto a Josh Peck.

I got invited to the wedding and I didn't even want to go. #Honeymoon Una publicación compartida de John Stamos (@johnstamos) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 6:40 PDT

Para algunos esto era un mero chiste entre amigos, pero para algunos el mensaje representa una clara burla al drama que Drake inició en Twitter.

Foto: Instagram @johnstamos

En medio de la polémica que gira en torno de esta supuesta “descortesía” entre los famosos “hermanos” de la televisión, el fin de semana Drake celebró su cumpleaños y encontró la manera perfecta de “vengarse” de Josh al no invitarlo.

El músico estuvo acompañado de varios amigos cercanos, pero Josh no fue visto por ningún lado, lo que desató rumores de una posible venganza.

En la fiesta varias celebridades estuvieron presentes, incluyendo Miranda Cosgrove, quien interpreto a su hermana menor Megan en la serie de televisión Drake & Josh.