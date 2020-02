Joss Favela caminando hacia el reconocimiento como cantante

“Vivo en un rancho que se llama Caitime, hay 400 personas, vivo con mis padres, me siento muy contento de estar ahí”, expresó con gran orgullo Joss Favela al periodista Juan Carlos Arciniegas, de CNN, durante la alfombra roja de la pasada ceremonia de los Premios Grammy, donde el joven cantautor sinaloense estaba nominado con su álbum Caminando en la categoría Mejor Álbum Regional Mexicano.

Las raíces musicales de José Alberto Inzunza Favela (nombre real del intérprete) se encuentran en el poblado antes mencionado, a unos 15 minutos de la ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa. “No es mentira, de ahí vengo y ahí sigo, echamos las raíces ahí nosotros muy fuerte, no nos queremos mover, nos gusta bastante vivir ahí, mientras Dios nos preste oportunidad de estar ahí, ahí vamos a estar”, mencionó Joss Favela en una amena charla durante una visita en EL DEBATE.

El reconocido compositor contó una anécdota sobre lo vivido en los Premios Grammy, otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos a fines de enero pasado, donde estuvo nominado junto a Intocable, La Energía Norteña, Mariachi Divas de Cindy Shea y el Mariachi Los Camperos.

La decisión de la Academia no fue favorable para Joss; su equipo de trabajo salió muy agüitado de este evento (el más importante de la industria musical); posteriormente se fueron a comer y al ver el semblante de su equipo, el cantautor les dijo que no debían estar así, ya que “nunca ha sido la intención hacer música para ganarnos un Grammy, eso es una consecuencia, yo no conozco ningún cantante que diga: ‘¿qué vas a hacer tú de grande?, cantante, ¿por qué?, porque me quiero ganar un Grammy'".

Uno quiere ser cantante porque quiere sacar lo que trae dentro, porque quiere escribir sus canciones, porque quiere transmitirle a la gente, el Grammy es una consecuencia.

"Si llega lo vamos a recibir con mucho cariño, pero no es la finalidad, al final lo que realmente nos hace artistas es que la gente nos quiera, el cariño de la gente es el que no se paga con nada y es el que buscamos".

Joss Favela demostrará ser profeta en su tierra; junto con el también sinaloense Remmy Valenzuela cerrará con broche de oro las próximas fiestas del Carnaval Guamúchil en su edición 2020. El año pasado recibió un merecido reconocimiento por parte de las autoridades municipales durante el show de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, y este año regresa para presentar un gran show a todo el público de casa.

"Lo que hace bonita las presentaciones de los cantautores, si así nos podemos hacer llamar, es que cantamos canciones que han sido éxitos con otros grupos, bandas, solistas...vengo con el show que yo llevo a las ciudades donde me ha tocado cantar, estoy feliz de venir acá, de que esté mi familia en primera fila viéndome y aplaudiéndome, mi papá ni mi mamá nunca han visto un show completo, nunca han tenido esa experiencia, ni yo cantar todo el show teniéndolos de frente, para mí es muy emotivo más que otra cosa estar aquí, ver a tantos amigos, quiero pensar en la multitud, eso nos apasiona y nos llena de ilusión estar acá en el carnaval; los invitamos cordialmente y esperemos que puedan ir a disfrutar; por nuestra parte, prometemos que vamos a dar lo mejor de nosotros para que se la pasen muy bien, nos sentimos muy agradecidos de que nuestro amigo Carlo Mario nos extendiera la invitación, felices de que nos traiga a nuestra casa a cantar".

Frutos de una buena cosecha de Joss Favela

José Alberto ha sido reconocido con algunos de los más altos honores en la industria musical y sigue sumando más a su carrera; durante tres años consecutivos ha sido reconocido por el ASCAP Latino como "Compositor del Año", siendo el más joven entre los premiados. Hace unos meses recibió dos Discos de Oro, Platino y 3x Multi-Platino por las ventas digitales de los sencillos "Cuando fuimos nada" y "Me hubieras dicho", con más de 450 mil ventas digitales entre ambos temas.

Toda su dedicación, esfuerzo, perseverancia y cada fragmento de su alma compositora, se ven reflejados en su segundo álbum como cantautor titulado "Caminando", que fue lanzado en junio del año pasado, un trabajo de estudio del que Joss está más que satisfecho.

Un buen indicador para saber que el público disfruta de su álbum, es cuando en sus shows le piden una canción que no necesariamente es el sencillo que está promocionando, "eso para un cantante es un indicador muy importante porque te estás dando cuenta que la gente escucha todo tu disco en un época donde generalmente se escuchan solo los sencillos, me he dado cuenta que de una u otra manera hemos conectado en este disco porque escuchan canciones que no son el sencillo, eso me agrada, me tiene muy feliz".

Joss Favela compartió en esta charla, que tardó un lapso de cinco años para tener la aceptación de la gente como el compositor que es.

El reconocimiento como autor obviamente se da con el paso del tiempo y es algo que la gente tiene que definir.

El joven sinaloense se encuentra humildemente agradecido con el público por aceptarlo también como cantante, pero al igual que en sus inicios como compositor, consciente está de que tendrán que pasar otros cinco años para tener el reconocimiento como intérprete, "a pesar de que pudieras conectar con una o dos canciones con la gente, hay algo que no lo vence nada y se llama tiempo, yo creo que el tiempo combinado con la perseverancia y el trabajo forjan muchas cosas, creo que estamos cerca de cumplir esos cinco años como cantante, yo sé que me pueden ver raro porque cuando yo empecé tenía 13 años, pero en esta nueva etapa ya como una persona adulta, cantando canciones que yo escribí, estamos con metas, con una mentalidad diferente".

Yo digo que a los cincos años como cantante, si Dios no favorece y la gente y se nos alinean las estrellas y nos sonríen los soles estaremos logrando eso que queremos, que nos vean como ven al autor.

El 2019 fue un fructífero año para el compositor; recuerda con gran satisfacción el tema "La mejor versión de mí" que compuso para la dominicana Natti Natasha. "Fue algo que realmente como autor me marcó de alguna manera por trascender con una canción que es meramente regional, si tú le pusieras tuba te lo juro que es una balada de las que grabamos aquí, 'La mejor versión de mi' que grabó Natti Natasha y que posteriormente se concretó un dueto con Romeo Santos, para mí es un logro personal importante y esperamos que este año vengan cosas mejores".

Joss compartió que está trabajando en cinco duetos "bien fregones"; para fines de este año espera lanzar su tercera producción discográfica, "seguimos produciendo, seguimos haciendo música".

Al final del día, ¿qué le ha dejado la música a Joss Favela? Él creció escuchando a Miguel y Miguel, "¿qué le aportaron ellos a la música, pues la oportunidad de inspirar a nuevas generaciones, esa es la idea, yo me nutro todos los día de la música, pero no nomás vivo de la música, vivo para la música".

En varias de sus presentaciones saluda a personas que le dicen estar componiendo luego de haber escuchado sus canciones. "Al final del día eso es lo que me ha dejado la música, la satisfacción de decir ¿qué estoy haciendo aquí? acabamos de ir a Times Square, estuvimos cantando para cerrar el 2019, la primera vez que canta un mariachi, la primera vez que se canta música regional en ese lugar que es el corazón de Manhattan en Nueva York ante un millón de personas, la primera vez que se canta con mariachi y le tocó ser a alguien de Caitime o de Guamúchil, ¿me entiendes? y llevar a mi familia esas satisfacciones son pequeñas pero las atesoramos bastante, la música me dejó muchas cosas y me sigue dejando".

Antes de finalizar esta charla, se le mostraron las siguientes fotografías a Joss Favela, las cuales fueron tomadas por allá en el 2006, durante una presentación en las fiestas del carnaval:

José Alberto Inzunza Favela en el Carnaval Guamúchil 2006. Foto: Archivo El Debate

Me llegan muchos recuerdos, me acuerdo de todo, me acuerdo de la pulserita, de las botas, del cinto, de todos los accesorios que traía, del sombrero.

¿Qué le diría Joss a ese jovencito que ve en las fotografías? "Que se cumplen los sueños, que se logran las cosas, que hay que trabajar, yo me acuerdo que cuando estaba morro decía, 'no está fácil, a veces el camino no se ve claro, se hace camino al andar dicen por ahí".