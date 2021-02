Joss Favela le sirve a Carolina Ross una buena taza con café, con dos cucharadas de dulce éxito

Carolina Ross no sabe lo que es quedarse de brazos cruzados, en su prometedora carrera artística sigue avanzando con pasos que están dejando huellas imborrables. Conociendo muy bien los gustos de su público, los ha complacido con un nuevo lanzamiento musical que ha sido recibido con los brazos abiertos, tema en el cual la joven intérprete, originaria de Culiacán, Sinaloa, le tuvo toda la fe desde un principio. Se trata de "Apuré mi café", de la autoría de Joss Favela.

El cantautor sinaloense cosechó grano por grano de esta canción y se la sirvió en una taza a Carolina Ross, y así, al momento de beber el café, pudiera ponerle voz y sentimientos al tema musical. "Es una nueva etapa como artista", expresó la cantante en una agradable charla (y nos hizo falta una taza de café) para Debate.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Recordó que cuando comenzó a lanzar música original dio a conocer un tema con mariachi, sin embargo, no funcionó. Posteriormente lanzó una canción pop, y sus fans apoyaron estos temas. Al tiempo de lanzar su primer álbum de estudio sentía que algo faltaba. "Sí sentía el apoyo, pero les decía a mis mánagers y a mi mamá: 'siento que nos falta el hit', yo tenía muchas ganas de trabajar con Joss Favela, la verdad, lo admiro muchísimo desde que empecé a hacer los covers en mi canal de YouTube, le hice varios a él y también de composiciones que le daba a otros artistas, yo tenía mucha ilusión de conocerlo y ver cómo trabajaba en el estudio".

Leer más: Carolina Ross construye su propio camino en el mundo musical

En un momento del 2020 Carolina Ross tuvo la oportunidad de conocer a su paisano Joss Favela. Tras su encuentro la cantante no dudó en decirle: "oye, no tendrás una canción de sufridera, es que eso le gusta a mi público". El compositor, originario de Guamúchil, Sinaloa le mostró una canción ideal para ella, "Apuré mi café". Comenzaron a trabajar en este tema y el resultado fue asombroso.

Le dije: 'mira, Joss, a mí lo que me ha funcionado es lo acústico y que sea de origen regional mexicano la canción, como que estoy entre los dos géneros, alguna tipo fusión.

En "Apuré mi café" se puede escuchar claramente la guitarra de mariachi, las trompetas, pero también tiene la batería del pop, "está como coqueteando entre los dos géneros, y al público le ha gustado mucho, tanto, tanto, que el día del lanzamiento estuvo en tendencias en YouTube y así se mantuvo, yo no lo podía creer".

Carolina Ross asocia la canción a cuando conoces a ese alguien y al tener una relación amorosa, si la pensamos como si fuera una taza de café literalmente, a veces toca conocer a personas que son tragos amargos, fuertes, oscuros, a veces tazas frías, amores intensos pero solubles, "a veces nos toca vivir eso, en el video lo que la gente puede ver es una historia de romance que desde el inicio estaba destinada a tener un final trágico, muchas veces así nos pasa, conocemos a alguien, ya sabemos que no va a funcionar y ahí nos aferramos, al final del día pasa lo inevitable, donde simplemente no pueden estar juntos".

La bella y talentosa Carolina Ross participó en La Voz México en el 2013. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Carolina Ross se mostró muy agradecida de que José Alberto Inzunza Favela (nombre real del cantautor) haya creído en ella. "Es una canción a la que le tengo mucha fe, estoy muy contenta de haber hecho esta mancuerna con Joss, que él también haya creído en mí, para mí ha sido todo un reto que el público acepte mi música original, porque gracias a Dios, y es algo que les agradezco mucho, ellos han apoyado muchísimo mis covers".

Yo quería mostrarles mi personalidad como artista, mi sonido, estuvimos trabajando mucho para lograr esto que estamos logrando con 'Apuré mi café'.

Más sueños cumplidos por Carolina Ross

Anteriormente gozó al máximo otro de sus sueños. En la pasada edición de Premios Lo Nuestro 2021 obtuvo tres nominaciones. La colaboración que hizo con Neto Bernal en el tema "Si quieres" fue nominada "Canción del año", "Colaboración del año" y "Canción mariachi/ranchera del año" en la categoría del Regional Mexicano.

"Durante la pandemia no me quedé con los brazos cruzados, se lanzó música en estilo reggae, en mariachi con Neto Bernal, en norteño con grupo Intocable, en acústico con Ana Bárbara, dije: 'no me voy a quedar quieta', y qué sorpresa para mí que la canción 'Si quieres', que grabé con Neto Bernal, haya tenido estas nominaciones". Recuerda haber estado en el gimnasio cuando se dieron a conocer las nominaciones, y al salir revisó su celular y tenía muchos mensajes de su equipo de trabajo dándole la buena noticia.

"Qué bonito que todo esto que hemos trabajado ha sido gracias a las redes sociales, qué bonito que el público haya querido y haya abrazado tanto este proyecto y confiado en mi voz. El estar nominada me acercó a lugares que solo en sueños me imaginaba, contenta de poder viajar a Miami y conocer a artistas que he seguido su carrera".

Leer más: El dúo venezolano Víctor & Gabo, comienzan a levantar la bandera de su país

Por otra parte, además de estar promocionando "Apuré mi café", trabaja en su segundo álbum de estudio. "Me voy a inclinar totalmente a esta fusión del regional pop, van a seguir escuchando estas canciones románticas y de desamor, pero musicalmente con estos coqueteos entre el pop y el regional, esa es mi línea y es la que vamos a estar trabajando en este álbum, soy feliz cuando hago música".

El crecimiento tanto artístico como personal que la bella y talentosa Carolina Ross ha tenido, desde el día uno, ha sido maravilloso. La intérprete se siente agradecida con Dios, con su mamá, con todo su equipo de trabajo y con sus fans: "yo siento que cuando uno identifica sus sueños siempre habrá obstáculos, pero si se mantiene enfocado, siempre se suman las personas correctas que nos ayudan a cumplir nuestros sueños, yo me siento feliz, le dije a mi mamá: 'siento que la vida me está sonriendo' y me dijo, 'Caro, la vida siempre te ha sonreído' y yo le respondí, 'pues si, pero laboralmente me está sonriendo' (risas)".