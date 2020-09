Joss Favela promociona ‘Ya no quiero andar contigo’

Culicán, Sinaloa. Consolidado como uno de los mejores cantautores de la industria musical, José Alberto Inzunza Favela, mejor conocido como Joss Favela, se ha ganado el corazón del público gracias a su manera tan única de escribir sus temas.



A lo largo de su carrera artística ha sido nominado a los Latin Grammy; además, gracias a su talento, ha obtenido dos premios ASCAP, al ser la persona más joven en ganar el premio Compositor del Año en 2015, logrando posicionarse en los primeros puestos de listas de música.

En entrevista vía online para EL DEBATE, el llamado “Señor de la Composición”, originario de Caitime, Sinaloa, se encuentra promocionando su nuevo sencillo Ya no quiero andar contigo, tema que incluirá en su nuevo disco Llegando al rancho, compuesto de 12 temas inéditas de su autoría, en el que realizará un homenaje al lugar donde nació.



Estás lanzando un nuevo sencillo: ‘Ya no quiero andar contigo’.



Estoy muy contento porque la gente lo está recibiendo de la mejor manera. Tenemos cuatro días que lo lanzamos y, bendito Dios, estamos entrando a todas las radios en México y estamos por entrar a Estados Unidos. En las plataformas ha tenido un buen recibimiento por parte del público. Siempre agradezco eso, porque no son días fáciles y agradezco en verdad que la gente nos esté apoyando. Lo tomamos como un regalo y una bendición.

Platícanos Joss Favela, ¿cómo nace ese tema que le cantas al desamor?



Es una canción de despecho, de dolor, es una sentencia fuerte Ya no quiero andar contigo, muchos hemos pensado eso y muchas veces no hemos tenido el valor de decirlo. De alguna manera lo viví, tampoco me animé, pero hice una canción que ahora se las dejo para que, a su discreción, la utilicen; y si la quieren cantar cuando estén solos, también se puede. Espero que les guste el tema. Ya está en mi canal de VEVO y en las plataformas digitales.



Viene un nuevo disco en camino ‘Llegando al rancho’, ¿cuáles serán las sorpresas que vendrán?



Vamos a dejarlo para el 2021. El disco es completamente en banda. Lo íbamos a lanzar este año, pero, dada la situación, lo dejaremos para el próximo año. Se llama Llegando al rancho, y ese rancho me refiero a Caitime, Sinaloa, donde vivo con mis padres, el lugar donde nací. Hay registros desde que mis tatarabuelos están ahí, mi abuelo, mi apá, yo y, si algún día Dios me da la dicha de tener hijos, quiero que crezcan ahí. Ahí están nuestras raíces, encontramos inspiración, tranquilidad, fe a ese lugar que me vio nacer y por eso le quise hacer un disco como un regalo de todo lo que me ha dado Caitime, de su gente y, sobre todo, mis padres. En ese disco vendrán baladas, canciones que hablan de ese amor que le tengo al rancho, de todo un poco vendrá.



Un artista hecho y derecho, talento sinaloense poniendo en alto su tierra.



La verdad, para mí sigue siendo sorpresa salir a los escenarios y ver a mucha gente cantando y que esté ahí mucha gente en los conciertos. Siempre he creído en mí, pero es difícil que le abran las puertas a alguien que se dedica a componer; hay un prejuicio grande, pero poco a poco se ha ido desvaneciendo. Con su cariño y amor, yendo a los eventos, cantando las canciones, ahorita te puedo decir que me siento pleno arriba de los escenarios y que la gente coree la rola. Muchas veces sí me temblaba todo porque salía al escenario y decía “no puede ser que toda esta gente vino a verme”. En qué momento todo pasa. Dios es grande y escucha los sueños.