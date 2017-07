Jovanko Ibarra lanzará disco en septiembre

Mazatlán.-El cantante Jovanko Ibarra se presentó con gran éxito en La hora municipal el domingo pasado. El artista deleitó al público reunido en la plazuela República con su actuación. No faltó quién se tomara fotografías con el joven exparticipante de La voz... México.



Presentación

Interpretó melodías que corearon los presentes, entre ellas Mi razón de ser, El venadito y Solo con verte.

En entrevista con EL DEBATE, se dijo agradecido por la distinción que le entregaron las autoridades municipales. “Estoy muy contento de que me hayan tomado en cuenta, ya que la gente de Mazatlán siempre me recibe con mucho cariño y me siento como en casa cada que me toca presentarme aquí.”

Nueva producción

El artista adelanta que trabaja en una nueva producción, la cual espera tener lista muy pronto. Compartió que la idea es que el material contenga temas de compositores sinaloenses. Y de ser posible, que sea un disco variado, que incluyan melodías de amor, desamor y hasta cumbias para poner a bailar a la gente.

Se incluirán temas de Eladio Flores y Hansen Flores, así como unos covers de “Chalino” Sánchez y Sergio Vega.

“Espero lanzarlo para septiembre. Por ahora estamos en la selección del tema que vamos a lanzar de nuevo corte promocional a radio.”

Ibarra recientemente se unió al número de artistas que rindieron homenaje a Valentín Elizalde al participar en el disco tributo al “Gallo de Oro”.

En esa producción tuvo la fortuna de cantar el tema El venadito a invitación de la disquera Universal Music.

Tarde de baile

En el elenco de La hora municipal también figuraron la banda Puro Quelite y el cantante de improvisación Charly, quien interpretó algunas melodías que fueron éxitos en otros artistas y algunas de su autoría.

