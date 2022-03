Joven de Aguascalientes se hace viral por interpretar 'Gravity' a lado de Coldplay en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Coldplay estremeció corazones durante su concierto la noche del sábado en el estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, el público enloqueció cuando Chris Martin vocalista de la banda británica, interpretó ‘Gravity’ junto a un joven de Aguascalientes que tocó el piano en un tema que la banda jamás toca en vivo.

El nombre del chico hidrocálido es Bernardo Santos, él se encontraba entre el público, cuando Chris Martin se acercó hacía la zona cerca del fan y se percató de que Bernardo mantenía alzada una pancarta con sus manos, que decía la siguiente frase en inglés: Can i play “Gravity” on the piano with you? / Puedo tocar "Gravity" en el piano contigo?

El vocalista no dudo y subió a su fan Bernardo Santos, al escenario. El momento fue muy emotivo para todos los fans que se encontraban en el concierto. La piel se le puso chinita a cientos de amantes de la música.

Bernardo Santos tocando a lado de Chris Martin

Bernardo expresó a a través de sus redes sociales la emoción única que sintió:

“Me siento tan afortunado de haber tenido la oportunidad de haber tocado ‘Gravity’ con Chris Martin. Muchas gracias Coldplay por esta noche”, expresó el fanático de Aguascalientes en Twitter en un mensaje que reúne más de 40 mil ‘Me gusta’.

Bernardo pudo controlar sus nervios de manera increíble y como todo un profesional, demostró las horas de ensayo frente al piano, al tocar el tema frente a miles de personas. Chris Martín le dió indicaciones al oído para guiarlo en como marcar el ritmo.

Todos los fans mexicanos y extranjeros reunidos en el concierto de Coldplay en el BBVA estadio de Monterrey, ovacionaron con largos aplausos, gritos de emoción y admiración al joven de Aguascalientes. La noche del sábado Bernardo demostró que con perseverancia los sueños pueden cumplirse.

Bernardo disfrutando el épico momento

La noche de ayer representará por siempre un momento único para el fan mexicano, quien gozó de ese concierto de una manera especial como ninguno otro de los presentes.