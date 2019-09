Joven llora porque canciones de RBD no figuran en Spotify

Un joven llora porque las canciones de RBD, su grupo favorito, no figuran en Spotify y eso lo pone bastante triste. Al parecer, se encuentra en estado de ebriedad y se pregunta a si mismo entre lágrimas por qué no encuentra el repertorio de RBD en Spotify.

Luego de que el joven no encuentras las canciones de RBD en Spotify se convierte en un mar de llanto y ello provoca carcajadas en redes sociales. El joven parece desconsolado y a otros les parece muy gracioso como se comporta.

RBD no está ni en Spotify y yo no entiendo por qué. Esto no tiene sentido, eran tan chingones y no sé por qué no están”, dice el joven y sus amigos no hacen más que reír.