Jovita Moore, presentadora de noticias de Atlanta muere de cáncer cerebral a los 54 años

Atlanta.- Jovita Moore, presentadora de noticias de Atlanta falleció a la edad de 54 años víctima de un agresivo cáncer cerebral, luego de luchar durante 7 meses contra esta enfermedad, informó el copresentador de Moore, Justin Farmer.

“Después de una batalla de casi 7 meses con una forma extremadamente agresiva de cáncer cerebral, nuestra colega y amiga Jovita Moore falleció”, dijo el copresentador de Moore, Justin Farmer, en un video publicado en el sitio web de la estación. “Pasó anoche, como quería, con su familia a su lado. Pasó pacíficamente ".

Jovita Moore, murió luego de ser diagnosticada con una forma agresiva de cáncer cerebral; fue WSB-TV, donde la presentadora había trabajado desde 1998, anunció el viernes que Moore murió el jueves por la noche de glioblastoma.

Moore había ido al médico a mediados de abril después de sentir que se iba a desmayar mientras caminaba por el estacionamiento de una tienda de comestibles.

“Me preocupaba mucho por qué, de repente, me volvía olvidadizo, estaba desorientado y simplemente no me sentía. Me siento como si estuviera en una niebla y con muchas ganas de salir de esa niebla ”, dijo Moore en ese momento.

Una resonancia magnética reveló dos pequeñas masas en su cerebro y se sometió a una cirugía para extirpar los tumores pocos días después. En julio, le pidió a WSB que compartiera con los espectadores que le habían diagnosticado glioblastoma.

Jovita Moore. Foto: Captura

El tratamiento puede retrasar la progresión del cáncer y reducir los signos y síntomas, pero a menudo no es posible una cura, según el sitio web de la Clínica Mayo, informó The Associated Press.

Moore, nativo de Nueva York, trabajó en WMC-TV en Memphis y KFSM en Fayetteville y Fort Smith, Arkansas, antes de llegar a WSB en Atlanta. Su muerte fue recibida con una gran cantidad de condolencias en su ciudad adoptiva.

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, la llamó "una madre, una hija maravillosa y una amiga querida para muchos".

"Incluso aquellos que no la conocían personalmente sintieron una conexión profunda y personal con Jovita", dijo Bottoms en un comunicado publicado en el sitio web de la ciudad.

“Ella amaba mucho a Atlanta. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus hijos Lauren, Shelby y Joshua, su madre y todos los que la amaban. Que su hermoso espíritu se eleve. Realmente extrañaremos a Jovita".

La reverenda Bernice King, directora ejecutiva del Centro Martin Luther King Jr. para el Cambio Social No Violento, publicó fotos de ella con Moore en Twitter.

“Te extrañaré, Jovita. Descansa, hermana ”, tuiteó King.

Muchos en el mundo del periodismo también lamentaron el fallecimiento de Moore. La Asociación Nacional de Periodistas Negros, o NABJ, dijo que Moore era miembro desde hace mucho tiempo y la llamó "legendaria".

"Moore luchó contra el cáncer de cerebro e inspiró a muchos en su viaje", dijo NABJ en un tuit. “Su legado de bondad, compromiso con su oficio y ayuda para ayudar a la próxima generación perdurará”.