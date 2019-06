Joy Huerta comparte la primera foto junto a su esposa y su hija

Joy Huerta vive una de las mejores etapas de su vida al lado de su esposa y de su hija Noah, quien nació a fines del pasado mes de mayo. Recientemente la cantante del dueto Jesse & Joy compartió por primera vez una fotografía junto a su familia.

En su cuenta de Instagram, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTTTI, publicó una fotografía donde podemos ver a su pirmogénita, a su gato Ramón y a su esposa quien aparece de espaldas. "Familia, amor es amor", expresó Joy Huerta en su post que tiene más de 320 mil likes.

Hasta el momento la cantante ha mantenido la identidad de su esposa lejos de los reflectores. Entre los comentarios en su publicación en redes sociales, uno de sus seguidores comentó: "deberías presentar a tú esposa, amor de tu vida y madre de tu hija, tus fans la amaremos por hacerte tan felíz, así como amamos a la pequeña Noah".

A principios de junio Jesse & Joy ofrecieron un concierto en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, el primer show que Joy daba como mamá. Eran muchas las emociones que sentía aquella noche y así lo manifestó: "hola Auditorio Nacional ¿cómo están?, para mí hoy es una noche muy especial, es mi primer concierto de mamá...aunque les vine a cantar a ustedes, esto se lo dedico a mi hermosa esposa y a mi nena".

La intérprete ha manifestado que será a través de redes sociales, donde compartirá lo que ella crea conveniente sobre su vida privada.

Así dio a conocer Joy Huerta el 16 de abril pasado, la noticia de que se convertiría en madre junto a su esposa, a quien conoció hace siete años. "Quería compartirles esta noticia tan hermosa e importante en mi vida hasta el día que ese día llegara, pero hay quienes, por morbo, están desvirtuando la información. Desde pequeña he visto las preferencias sexuales más allá de blanco y negro: dos personas amándose con consentimiento para mi es amor sin importar el género".

Y a pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa.

"Hoy mi esposa y yo estamos esperando a nuestro primer bebé, una nena hermosa que gracias a Dios viene llena de salud y vida. Me dedico a la música, y cuando me paro frente a mis queridos compañeros de prensa hablo sobre eso: mi trabajo, ni más, ni menos. Yo seré quien decide cuando y cuánto compartir de mi vida privada e intimidad con el mundo como lo he hecho hasta el día de hoy".

Una semanas después compartió la feliz noticia del nacimiento de su hija Noah.