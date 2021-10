La cantautora Joy Huerta, del famoso dúo Jesse & Joy, celebra el amor junto a su esposa Diana Atri en el Coming out day. A través de Instagram, la pareja se sumó a las celebraciones por el Día Internacional para salir del armario o como se le conoce comúnmente "salir del clóset".

En este día tan especial para la comunidad LGBT+, el colectivo honra la libertad de poder vivir libremente su sexualidad ante sus familiares, amigos y de más. Como integrantes, Joy y Diana lo festejaron muy orgullosas y demostraron el gran amor que se tienen.

Con una fotografía juntas, Joy Huerta le da la importancia que se merece a esta celebración, dedicando un romántico mensaje a la artistita plástica. "Te amo con mi vida y para siempre Diana Atri. Amarte me hace más fuerte, me hace valiente. Y mostrarle al mundo nuestro amor me da una esperanza de un futuro donde hay más compasión, empatía y respeto", se leyó.

Joy Huerta, de Jesse & Joy, se derrite de amor por su esposa Diana Atri y le dedica romántico mensaje

Continuó la artista: "Deseo que un día no lejano, ya no se salga del clóset y amar sea sólo eso, amar en una unión con consentimiento". La publicación estuvo por llegar a los 200 mil me gustas, pero sin comentarios, ya que fueron deshabilitados por la cantante.

El amor de Joy Huerta y Diana Atri

El amor que se tienen las artistas viene de muchos años atrás, porque fue hasta 2019 cuando Joy se refirió por primera vez a Diana a través de sus redes sociales revelando que estaba a la espera de su primer hijo con ella.

Y es que Joy Huerta siempre fue una mujer que prefería mantener su vida íntima muy privada, pero fue hasta mayo de dicho año cuando decidió dar a conocer su sexualidad y su próxima etapa en la vida, que sería ser madre, así como compartir un poco sobre su historia de amor con Diana Atri.

