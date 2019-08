Joy Huerta denuncia discriminación en la SRE de México

Joy Huerta denunció a través de sus redes sociales, haber sido discriminada por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México cuando acudió junto con su esposa, a tramitar el pasaporte de su hija Noah.

"Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada, con todos los papeles oficialmente requeridos en mano y teniendo el más importante, su acta de nacimiento donde ambas aparecemos como madres", comentó la vocalista del dúo Jesse & Joy.

Cuando el personal de la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) vio que eran dos mamás quienes solicitaban el trámite, les pidieron la constancia de alumbramiento.

¿Qué es la constancia de alumbramiento?, es un documento expedido por los hospitales generales y unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este sirve de constancia para bebés nacidos en México que no cuenten con registro.

Al ver a dos mamás pidieron acta de alumbramiento un documento NO REQUERIDO, y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser presunción de criminalidad.

Asimismo les preguntaron: "¿quién es la madre biológica". Joy Huerta finalizó de la siguiente manera su denuncia en redes sociales: "hace falta que sensibilicen a su personal, ya que preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como el padre, no solo es insensible, también discriminatorio".

Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada. Con todos los papeles oficialmente requeridos en mano y teniendo el más importante: su acta de nacimiento donde ambas aparecemos como madres... — Joy (@solamentejoy) August 19, 2019

Hace MUCHA falta que sensibilicen a su personal @SRE_mx ; ya que preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como EL PADRE, no solo es insensible también discriminatorio. @CONAPRED @Claudiashein @lopezobrador_ — Joy (@solamentejoy) August 19, 2019

La denuncia de la cantante de Jesse & Joy dividió opiniones en redes sociales. "No se puede imitar la naturaleza y fingir que todo es normal, dos mujeres no pueden hacer un bebé. Si quieren adoptar a un bebé o hacer una inseminación no puedes esperar que todo el mundo actua como todo es normal. Un hijo necesita a un papá y una mamá", "hace falta sensibilidad y aceptación en esta sociedad, no es posible que en pleno siglo XXl la discriminación siga existiendo, orgullo me da leer que no te quedas callada ante situaciones así", fueron algunos de los comentarios.