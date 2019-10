Joy Huerta revela la identidad de su esposa en un bello mensaje

Joy Huerta abrió su corazón como nunca antes, dedicándole una hermosas palabras al amor de su hija, su esposa Diana Atri. Dicho mensaje también estaba dedicado a su hija Noah y a su gato Ramón.

La cantante del dúo Jesse & Joy se sumó al reto que lanzaron ella y su hermano Jesse, que consiste en abrir su corazón y decir lo que sienten a sus seres amados usando el #QuieroDecirteTanto. "A mi esposa adorada, a mi esposa amada, mi Diana, quiero decirte tanto, tú, nuestra hermosa nena, nuestro Ramoncito lindo, son mis centro, son mi aire, son mi gravedad, son y serán el amor de mi vida, el motor de mi vida, la luz y el pilar de mi vida.

Los amo tanto, tanto, que me siento tonta y odio pasar un segundo lejos de ustedes.

En abril pasado Joy Huerta dio a conocer en sus redes sociales que se había casado y que además, prontó sería mamá. La cantante quiso que sus fans se enteraran por ella y no por publicaciones que por morbo, estaban desvirtuando la información.

Desde pequeña he visto las preferencias sexuales más allá de blanco y negro: dos personas amándose con consentimiento para mi es amor sin importar el género.

"Y a pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino. Pero dejando a un lado el miedo y el que dirán, abrí los brazos por completo a mi felicidad".

Hoy mi esposa y yo estamos esperando a nuestro primer bebé, una nena hermosa que gracias a Dios viene llena de salud y vida.

"Me dedico a la música, y cuando me paro frente a mis queridos compañeros de prensa hablo sobre eso: mi trabajo, ni más, ni menos. Yo seré quien decide cuando y cuánto compartir de mi vida privada e intimidad con el mundo como lo he hecho hasta el día de hoy. Los amo a todos y cada uno de ustedes y agradezco de manera infinita tenerles", manifestó en aquel entonces la intérprete de Jesse & Joy.