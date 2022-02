Juan Barragán desenmascara y exhibe maltratos de Verónica Palomares; dice por qué salió de Al Extremo

En octubre del año pasado el conductor mexicano de televisión Juan Barragán de 51 años de edad, sorprendió a sus miles de seguidores al dar a conocer no solo su salida del programa "Al Extremo" (del cual fue el titular durante 13 años), sino también de TV Azteca, empresa fundada por el empresario Ricardo Salinas Pliego y en la que trabajó por más de dos décadas.

Recientemente, Juan Barragán estuvo en el show "SNSerio" de Multimedios, donde reveló el verdadero motivo de su salida de "Al Extremo" y TV Azteca. Aseguró que el detonante de toda esta situación, fue la productora Verónica Palomares, a quien acusó por haber maltratado a sus compañeras, entre ellas Carmen Muñoz.

Contó que el pasado 15 de septiembre, día de la celebración del Grito de Independencia, la producción de "Al Extremo" llevó a cabo una transmisión en vivo desde el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. La productora de dicho programa, Verónica Palomares, convocó a todo el equipo, menos a él.

Al verse rezagado, le preguntó sobre qué ropa usaría para la transmisión desde el Zócalo, sin hacerle saber su indignación por su actuar. Verónica le dijo que él se quedaría en el foro, para ser enlazado en dado caso de que se "cayera" la transmisión.

Con el profesionalismo que lo caracteriza, siguiendo las indicaciones de la productora, llegó al foro donde se graba "Al Extremo" y para su sorpresa, no había nadie y estaban las luces apagadas. "Yo llegué, me puso el traje, me maquillé, estaba listo (para el enlace), dije: 'yo no voy a dar pie, para que digan 'no fue'". El programa especial terminó y no fue tomado en cuenta.

Posteriormente, preguntó a Verónica si ya podía irse a su casa. "No le reclamé, no le dije: '¿por qué no me enlazaste', si me sentí defraudado". La productora mencionó que luego le explicaba el por qué no salió al aire. El comentar esto en una entrevista, tuvo consecuencias para Juan Barragán.

Solo por decir eso en una entrevista, fue la causa que los ejecutivos junto con la productora, decidieron que yo saliera la empresa.

Asimismo, dejó muy en claro: "nunca le he faltado al respeto a mi casa, que es TV Azteca, nunca le he faltado al respeto a Grupo Salinas, he sido un hombre muy trabajador, llegué así en marzo de 1996 a trabajar".

Además de revelar que desde hacía un tiempo Verónica Palomares estuvo buscado la manera de sacarlo de "Al Extremo", afirmó que "la productora trataba muy mal a mis compañeras, mis compañeras se quedaban calladas, un día yo, le digo a uno de mis directivos, 'yo no quiero ser cómplice de por qué maltrata tanto a mis compañeras'".

Juan Barragán se sentía culpable al ver el bullying laboral de la productora a sus compañeras y no poder hacer nada. Hoy en día, el carismático presentador de televisión, forma parte del matutino "Vivalavi, porque la vida es ahora", del canal 6, de Multimedios.

Cabe mencionar que hace unos días, la conductora Gabriela Ávila salió "Al Extremo fin de semana" y de TV Azteca, pues al parecer, se cansó del maltrato de la productora. El periodista Alex Kaffie aseguró en su columna para El Heraldo de México: "se hartó del bullying laboral que le hacía un día sí y otro también, la patana Verónica Palomares, por eso, y para tener paz mental, tomó la decisión de renunciar".