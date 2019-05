Juan Colín habla sobre su participación en La Voz México

¿Cómo surge la idea de audicionar para el programa La voz México?

Estaba navegando en internet cuando de pronto me topé con la convocatoria de la voz, yo no soy muy dado a participar en concurso, pero muchas personas me decían que porqué no participaba en la voz y me animé en ese momento, mandé un video a capela hace como dos meses.

De pronto llegó el llamado para el 19 de abril y hacer la audición el 20, fue todo muy rápido, me fui a la ciudad de México, llego al ensayo y hago mi participación que he de decirte que estaba muy nervioso, porque precisamente en ese momento estaba atravesando por una situación delicada de salud y otras cuestiones.

¿Con quién compartes la noticia de que habías sido elegido para audicionar?

A las primeras personas que le avisó fue a mis papás, y de inmediato me brindaron su apoyo. Me decidí, dejé todo y me lancé a esta aventura, la audición fue en azteca novelas, un escenario muy imponente que hace temblar a cualquiera, canté Por mujeres como tú. Una canción complicada por las notas que se necesitan alcanzar, y solo tienes un minuto veinte para demostrar el talento.

¿Ya tenías claro con quien te ibas a ir?

Si yo tenía claro que me iría con Montaner porque es mi ídolo, respeto a todos los demás coaches, a Belinda, Yahir y Lupillo Rivera, pero mi meta era estar en el equipo de Ricardo Montaner.

¿Cómo se vive la competencia en tu equipo?

Fíjate que el equipo de Montaner está conformado por mucho talento, pero debo confesar que hay una muy buena vibra, me queda claro que es un concurso, pero todos nos echamos porras, mantenemos el respeto mutuo entre compañeros y coaches.

¿Qué opinión tienes de legalidad de programa?

Hasta este momento puedo decirte que todo ha transcurrido muy profesional, tan solo en el primer filtro adicionaron 5 mil personas y solo quedamos 200. No creo que haya maña, lo que si hay es mucho talento y creo que tanto la producción como los jueces la tienen difícil.

Agradecimientos a su tierra

Quiero agradecer a mi gente hermosa de Rosario que me ha demostrado su apoyo incondicional, a mi estado porque he recibido muestras de cariño.

¿Qué ha cambiado con este salto a la fama?

En menos de 24 horas, luego de haber salido al aire en la audición, las redes sociales de Juan Colín se colapsaron, pues ya tenía más de 800 invitaciones en facebook.