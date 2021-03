¿Juan Collado sobornó a reporteros para hablar bien de Yadhira Carrillo al dejar a Leticia Calderón?

Leticia Calderón asegura tener pruebas de que su ex esposo Juan Collado, quien ha sido nombrado como "el abogado de la mafia del poder", sobornó con regalos a ciertos periodistas de espectáculos para que no hablaran mal de Yadhira Carrillo, quien era señalada como "quita maridos" cuando se dio a conocer su relación amorosa con el abogado mexicano.

Como muchos recordarán, Leticia Calderón ha dicho en repetidas ocasiones que la también actriz Yadhira Carrillo se metió en su matrimonio con Juan Collado, padre de sus hijos Luciano y Carlos. En una reciente entrevista para el show de televisión "Suelta la sopa" de la cadena hispana Telemundo, la protagonista de telenovelas como "Esmeralda", manifestó que ella nunca ha comprado a un periodista.

Juan sí tuvo esta posibilidad y por su posición y era bien doloroso que por un regalo ya cambiaban tu punto de vista.

La actriz originaria de la Ciudad de México resaltó tener pruebas reales de que los sobornos de Juan Collado, favorecieron a su hoy esposa Yadhira Carrillo ante las fuertes críticas que recibía por su relación amorosa, sobre todo cuando se dio a conocer que el abogado había dejado a Lety para estar con su otro noviazgo. "Tengo pruebas, no voy a quemar nadie, no es mi intención".

Ante estas declaraciones de Leticia Calderón, la prensa de espectáculos cuestionó a Yadhira Carrillo a las afueras del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde su esposo Juan Collado se encuentra en prisión preventiva desde el 2019, acusado de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

Yadhira Carrillo, recordada por su actuación en telenovelas como "María Isabel", "Rubí", "Palabra de mujer" y muchas más, señaló que ella no ve la televisión y por lo tanto, no estaba al tanto de las afirmaciones de Leticia Calderón. Asimismo fue clara con sus palabras: "no tengo comentarios de este tipo de declaraciones que se me hace absurdo".

En la entrevista para el programa "Suelta la sopa", se le preguntó a Leticia Calderón si seguía amando al abogado Juan Collado, a lo que respondió que evidentemente hay un gran cariño, sobre todo un agradecimiento por ser el papá de sus hijos y siempre le deseará el bien, "nunca voy a pelear con él porque es el padre de mis hijos, si hablo de Juan es porque ustedes lo sacan".

