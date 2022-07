Juan Gabriel, Vicente Fernández y RBD, las inspiraciones musicales del cubano AngelLaCiencia

El productor musical cubano AngelLaCiencia, tiene inspiraciones musicales en artistas mexicanos como Juan Gabriel, Vicente Fernández y RBD, puesto que fueron personalidades con las que creció y de las cuales, se dice fan por sus historias de vida. Ahora, su objetivo es lograr que más artistas muestren al mundo su gran talento.

Angel Crombet Silva, mejor conocido como AngelLaCiencia, se inició en el mundo de la música en 2007. Aunque comenzó rapeando con sus amigos, es gracias a un profesor que conoce programas de música y decide usarlo para profesionalizarse. "En Cuba no hay muchos recursos para tener computadoras e internet, así que cada vez que yo creaba algo, mi familia y amigos me motivaban a seguir".

A los 21 años de edad, decidió mudarse a Estados Unidos, situación que no fue sencilla porque inició de cero, pero siempre convencido de alcanzar su meta.

El hip hop, rap y el trap, son los géneros en los que AngelLaCiencia encontró la inspiración para mostrar su gran talento, pues considera que, además, son parte de la música que escuchaba y de la cual se siente orgulloso porque muestran sus raíces culturales.

Me críe escuchando artistas mexicanos como Juan Gabriel, Vicente Fernández y RBD. Mis padres me inculcaron el amor por la música mexicana, puesto que guarda mucha tradición, que es exactamente lo que buscó, llevar al mundo entero las tradiciones y ritmos latinos.

El cantante, compositor y productor, cuenta con más de 600 mil seguidores en su canal de YouTube, así como casi 2 millones de streaming en la plataforma de Beatstars. Tuvo la oportunidad de producir la canción "Sorry not sorry" con la rapera Omeretta, la cual ocupó el número 11 trending en YouTube por una semana completa, y ya tiene más de medio millón de reproducciones en Spotify.

Angel Crombet Silva comenzó su andar en el mundo de la música en el 2007. Foto: cortesía

"Vicallday: AngelLaCiencia Studio Sessions #4", es el nombre de su más reciente canción que tiene como ingrediente principal el trap, del cual destacan los drums.

"La idea está basada en un freestyle por lo que encontrarán una mezcla única y pegajosa. Se trata de una colaboración con Vicallday, cuyo objetivo es poder mostrar el talento nuevo que tenemos y al que hay que apoyar. Yo hice la producción, mientras que la composición fue realizada por los dos. Vic tuvo mayor participación en la composición, yo solo compartí ideas y lo guíe para estructurar la canción".

La canción está acompañada de un video en el cual se buscó destacar la imagen de Vicallday. El director fue Oziel Menéndez y se grabó en el Estudio de AngelLaCiencia.

Te recomendamos leer:

Actualmente, el artista cubano continúa mostrando nuevos talentos y con ello, haciendo realidad el sueño de muchas personas que aman la música y que miran en ella una oportunidad para expresar sus emociones.